Бровари приймуть матч за Суперкубок України з гандболу серед жінок
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Фото ФГУ
Поєдинок відбудеться 25 серпня
До офіційного старту сезону в українському клубному гандболі залишилось лише кілька тижнів.
Традиційно все почнеться з матчів за Суперкубок, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.
Жінки розіграють трофей 25 серпня. Матч «Галичанка» - «Карпати» відбудеться у Броварах.
Матч за чоловічий Суперкубок «Мотор» - «ЗТР» пройде 2 вересня у Черкасах.
У минулому сезоні «Галичанка» виграла чемпіонат України, а «Карпати» стали володарями кубка України.
У чоловічому гандболі «Мотор» завоював обидва трофеї, а «ЗТР» посідав другі місця.
Суперкубок-2018 з гандболу
Жінки
«Галичанка» - «Карпати». 25 серпня. Бровари. Зала БВУФК
Чоловіки
«Мотор» - ЗТР. 2 вересня. Черкаси. СК «Будівельник»