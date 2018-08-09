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    Новини

    Бровари приймуть матч за Суперкубок України з гандболу серед жінок

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    Фото ФГУ - Бровари приймуть матч за Суперкубок України з гандболу серед жінок
    Фото ФГУ

    Поєдинок відбудеться 25 серпня

    До офіційного старту сезону в українському клубному гандболі залишилось лише кілька тижнів.

    Традиційно все почнеться з матчів за Суперкубок, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.

    Жінки розіграють трофей 25 серпня. Матч «Галичанка» - «Карпати» відбудеться у Броварах.

    Матч за чоловічий Суперкубок «Мотор» - «ЗТР» пройде 2 вересня у Черкасах.

    У минулому сезоні «Галичанка» виграла чемпіонат України, а «Карпати» стали володарями кубка України.

    У чоловічому гандболі «Мотор» завоював обидва трофеї, а «ЗТР» посідав другі місця.

    Суперкубок-2018 з гандболу

    Жінки

    «Галичанка» - «Карпати». 25 серпня. Бровари. Зала БВУФК

    Чоловіки

    «Мотор» - ЗТР. 2 вересня. Черкаси. СК «Будівельник»

    Суперкубок України Гандбол
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