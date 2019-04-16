Бруну Фернандешем зі «Спортинга» цікавляться «МЮ», «Ювентус» та «ПСЖ»



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Бруну Фернандеш

У нинішньому сезоні 24-річний півзахисник взяв участь в 28 матчах португальської Прімейри, в яких записав на свій рахунок 16 голів

Півзахисник лісабонського «Спортинга» Бруну Фернандеш своєю грою в нинішньому сезоні привернув увагу відразу декількох європейських топ-клубів.

Як повідомляє A Bola, «Манчестер Юнайтед» став черговим клубом, який зацікавився талановитим гравцем. Крім «червоних дияволів» за португальцем також стежать «Ювентус», «Парі Сен-Жермен» та інші клуби з Франції та Німеччини, назви яких не уточнюються.

Фернандеш починав кар'єру в Італії, де в період з 2012 по 2017 рік встиг пограти за «Новару», «Удінезе» і «Сампдорію», після чого перебрався в «Спортинг».

У нинішньому сезоні 24-річний півзахисник взяв участь в 28 матчах португальської Прімейри, в яких записав на свій рахунок 16 голів (4 з них - з пенальті) і отримав 8 жовтих карток.

Джерело: Чемпионат.com