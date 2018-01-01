Бубка: Українські олімпійці отримають додаткові призові від бізнесмена Фукса

Додаткові призові також отримають тренери олімпійців-медалістів

Українські олімпійці отримають додаткові призові від бізнесмена Павла Фукса. Про це повідомляє прес-служба НОК України з посиланням на президента НОК Сергія Бубку. Додаткове фінансування виділив бізнесмен Павло Фукс. Зокрема, кожен український олімпієць, який завоює медаль, отримає за золоту медаль - 50 тисяч доларів, за срібло - 25 тисяч, а за



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Українські олімпійці

Додаткові призові також отримають тренери олімпійців-медалістів

Українські олімпійці отримають додаткові призові від бізнесмена Павла Фукса. Про це повідомляє прес-служба НОК України з посиланням на президента НОК Сергія Бубку.

Додаткове фінансування виділив бізнесмен Павло Фукс. Зокрема, кожен український олімпієць, який завоює медаль, отримає за золоту медаль - 50 тисяч доларів, за срібло - 25 тисяч, а за бронзу - 15 тисяч доларів. Крім того, таку ж суму отримає і тренер переможця.

«Соціальна відповідальність вітчизняного бізнесу, готовність підтримати тих, хто своїми перемогами прославляє країну в світі, має величезне значення, особливо в такі непрості часи. Упевнений, що в такій взаємодії ми зможемо разом сприяти зростанню здорової української нації та вихованню нових чемпіонів», - сказав Сергій Бубка.

«Представляти країну на Олімпіаді - це величезна відповідальність. З особливими емоціями разом з усією Україною буду вболівати за наших спортсменів, які, впевнений, зроблять все можливе, щоб якомога частіше звучав український гімн і був піднятий український прапор в Пхьончхані. Буду щасливий, якщо мій внесок стане додатковою мотивацією перемагати», - заявив Павло Фукс.