Буффон у своїй кар'єрі поки що жодного разу не виграв Лігу чемпіонів

Легендарний голкіпер «Ювентуса» та збірної Італії Джанлуїджі Буффон розповів, який матч хотів би переграти у своїй кар'єрі. «Зізнаюсь, що я не хотів би переграти матч проти збірної Швеції. Італія тоді продемонструвала справжній характер, єдність та бойовий дух, але далися взнаки інші фактори», - сказав він. Буффон



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Джанлуїджі Буффон. Фото: Getty Images

Буффон у своїй кар'єрі поки що жодного разу не виграв Лігу чемпіонів

Легендарний голкіпер «Ювентуса» та збірної Італії Джанлуїджі Буффон розповів, який матч хотів би переграти у своїй кар'єрі.

«Зізнаюсь, що я не хотів би переграти матч проти збірної Швеції. Італія тоді продемонструвала справжній характер, єдність та бойовий дух, але далися взнаки інші фактори», - сказав він.

Буффон зізнався, що хотів би переграти матч проти «Реалу» у фіналі Ліги Чемпіонів.

«Я б хотів ще раз зіграти проти Реала у Кардіффі (фінал Ліги чемпіонів 2016/17 ), оскільки у тому матчі «Ювентусу» забракло міцності, що завжди було нашою візитною карткою. Цілком нормально, що у фанатів залишились неприємні відчуття. Програні фінали – це рани, які залишаться назавжди», – цитує Буффона Football Italia.

Нагадаємо, Буффон у своїй кар'єрі поки що жодного разу не виграв Лігу чемпіонів, тричі поступившись у фіналах («Мілану», «Барселоні» та «Реалу»).

Джерело: Футбол 24