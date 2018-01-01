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    Букмекери оцінили шанси Зінченка та Коноплянки забити за свої клуби

    На думку букмекерів, шанси українців відзначитися голами не є великими
    Українські легіонери німецького «Шальке» Євген Коноплянка та англійського «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко мають невеликі шанси відзначитися голами в матчах своїх чемпіонатів, які пройдуть у суботу, 3 лютого. На думку букмекерів, шанси українців відзначитися голами не є великими. Так, на те, що Євген Коноплянка заб'є за
    • Сьогодні, 12:43
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    Євген Коноплянка. Фото: Getty Images
    Євген Коноплянка. Фото: Getty Images

    На думку букмекерів, шанси українців відзначитися голами не є великими

    Українські легіонери німецького «Шальке» Євген Коноплянка та англійського «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко мають невеликі шанси відзначитися голами в матчах своїх чемпіонатів, які пройдуть у суботу, 3 лютого.

    На думку букмекерів, шанси українців відзначитися голами не є великими. Так, на те, що Євген Коноплянка заб'є за «Шальке» в матчі Бундесліги проти «Вердера», можна поставити з коефіцієнтом 3.30. Матч «Шальке» - «Вердер» розпочнеться о 16:30 за київським часом.

    А от на гол футболіста «Ман Сіті» Олександра Зінченка у матчі АПЛ проти «Бернлі» на виїзді можна взагалі поставити з величезним коефіцієнтом 12.00. І це при тому, що українець в останніх матчах регулярно з'являється в основі команди Жузепе Гвардіоли. Матч «Бернлі» - «Ман Сіті» розпочнеться о 14:30 за Києвом.

    Нагадаємо, що ще один відомий український легіонер Андрій Ярмоленко з «Боруссії» Дортмунд пропустить найближчі матчі команди через травму.

    Джерело: depo сектор

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Манчестер Андрій Ярмоленко Олександр Зінченко Євген Коноплянка
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