Букмекери оцінили шанси Зінченка та Коноплянки забити за свої клуби
- Сьогодні, 12:43
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На думку букмекерів, шанси українців відзначитися голами не є великими
Українські легіонери німецького «Шальке» Євген Коноплянка та англійського «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко мають невеликі шанси відзначитися голами в матчах своїх чемпіонатів, які пройдуть у суботу, 3 лютого.
На думку букмекерів, шанси українців відзначитися голами не є великими. Так, на те, що Євген Коноплянка заб'є за «Шальке» в матчі Бундесліги проти «Вердера», можна поставити з коефіцієнтом 3.30. Матч «Шальке» - «Вердер» розпочнеться о 16:30 за київським часом.
А от на гол футболіста «Ман Сіті» Олександра Зінченка у матчі АПЛ проти «Бернлі» на виїзді можна взагалі поставити з величезним коефіцієнтом 12.00. І це при тому, що українець в останніх матчах регулярно з'являється в основі команди Жузепе Гвардіоли. Матч «Бернлі» - «Ман Сіті» розпочнеться о 14:30 за Києвом.
Нагадаємо, що ще один відомий український легіонер Андрій Ярмоленко з «Боруссії» Дортмунд пропустить найближчі матчі команди через травму.
Джерело: depo сектор