Букмекери оцінили шанси Зінченка та Коноплянки забити за свої клуби

На думку букмекерів, шанси українців відзначитися голами не є великими

Українські легіонери німецького «Шальке» Євген Коноплянка та англійського «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко мають невеликі шанси відзначитися голами в матчах своїх чемпіонатів, які пройдуть у суботу, 3 лютого. На думку букмекерів, шанси українців відзначитися голами не є великими. Так, на те, що Євген Коноплянка заб'є за



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євген Коноплянка. Фото: Getty Images

На думку букмекерів, шанси українців відзначитися голами не є великими

Українські легіонери німецького «Шальке» Євген Коноплянка та англійського «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко мають невеликі шанси відзначитися голами в матчах своїх чемпіонатів, які пройдуть у суботу, 3 лютого.

На думку букмекерів, шанси українців відзначитися голами не є великими. Так, на те, що Євген Коноплянка заб'є за «Шальке» в матчі Бундесліги проти «Вердера», можна поставити з коефіцієнтом 3.30. Матч «Шальке» - «Вердер» розпочнеться о 16:30 за київським часом.

А от на гол футболіста «Ман Сіті» Олександра Зінченка у матчі АПЛ проти «Бернлі» на виїзді можна взагалі поставити з величезним коефіцієнтом 12.00. І це при тому, що українець в останніх матчах регулярно з'являється в основі команди Жузепе Гвардіоли. Матч «Бернлі» - «Ман Сіті» розпочнеться о 14:30 за Києвом.

Нагадаємо, що ще один відомий український легіонер Андрій Ярмоленко з «Боруссії» Дортмунд пропустить найближчі матчі команди через травму.

Джерело: depo сектор