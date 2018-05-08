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    Букмекери визначили фаворита титульного бою Ломаченко - Лінарес

    Це буде перший бій українця в цій ваговій категорії (до 61,235 кг)
    У суботу, 12 травня, в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden відбудеться бій за титул чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі між Хорхе Лінаресом і Василем Ломаченко. Це буде перший бій українця в цій ваговій категорії (до 61,235 кг). Нагадаємо, що Ломаченко є чинним чемпіоном світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі (до 58,967 кг).
    • Сьогодні, 19:37
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    Це буде перший бій українця в цій ваговій категорії (до 61,235 кг)

    У суботу, 12 травня, в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden відбудеться бій за титул чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі між Хорхе Лінаресом і Василем Ломаченко.

    Це буде перший бій українця в цій ваговій категорії (до 61,235 кг).

    Нагадаємо, що Ломаченко є чинним чемпіоном світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі (до 58,967 кг).

    На думку букмекерських контор, український боксер - фаворит у поєдинку з венесуельцем.

    Кефіцієнт на перемогу Лінареса дорівнює 10,65, перемога Ломаченка - 1,04, дострокова перемога Ломаченка - 1,56.

    Раніше стало відомо, що чемпіон світу WBO у другій напівлегкій вазі (10-1, 8 КО) Василь Ломаченко завершив свою підготовку до бою проти володаря титулу WBA в легкій дивізіоні Хорхе Лінареса (44-3, 27 КО).


    Джерело: ua.tribuna.com

    бокс Василь Ломаченко
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