Букмекери визначили фаворита титульного бою Ломаченко - Лінарес

Це буде перший бій українця в цій ваговій категорії (до 61,235 кг)

У суботу, 12 травня, в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden відбудеться бій за титул чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі між Хорхе Лінаресом і Василем Ломаченко. Це буде перший бій українця в цій ваговій категорії (до 61,235 кг). Нагадаємо, що Ломаченко є чинним чемпіоном світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі (до 58,967 кг).



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Це буде перший бій українця в цій ваговій категорії (до 61,235 кг)

У суботу, 12 травня, в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden відбудеться бій за титул чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі між Хорхе Лінаресом і Василем Ломаченко.

Це буде перший бій українця в цій ваговій категорії (до 61,235 кг).

Нагадаємо, що Ломаченко є чинним чемпіоном світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі (до 58,967 кг).

На думку букмекерських контор, український боксер - фаворит у поєдинку з венесуельцем.

Кефіцієнт на перемогу Лінареса дорівнює 10,65, перемога Ломаченка - 1,04, дострокова перемога Ломаченка - 1,56.

Раніше стало відомо, що чемпіон світу WBO у другій напівлегкій вазі (10-1, 8 КО) Василь Ломаченко завершив свою підготовку до бою проти володаря титулу WBA в легкій дивізіоні Хорхе Лінареса (44-3, 27 КО).





Джерело: ua.tribuna.com