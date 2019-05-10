«Челсі» - перша в історії команда, яка не програла в 17 матчах Ліги Європи поспіль



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У вирішальному матчі змагань сині зустрінуться з іншого лондонською командою - «Арсеналом»

«Челсі», який здолав «Айнтрахт» в серії пенальті в півфінальному матчі Ліги Європи, встановив унікальне досягнення.

Нагадаємо, основний і додатковий час зустрічі суперники не виявили переможця, зігравши з рахунком 1:1.

Цей матч став для лондонців вже 17-м поспіль в турнірі, в якому вони не зазнали поразки. З моменту останнього програшу в Лізі Європи сині здобули 14 перемог і тричі зіграли внічию. При цьому «Челсі» став першою командою в історії турніру, що досягла цієї позначки.

Крім «Айнтрахта», на шляху до фіналу Ліги Європи «Челсі» також переміг «Мальме» (2:1 і 3:0), київське «Динамо» (3:0 і 5:0), празьку «Славію» (1:0 і 4:3).

У вирішальному матчі сині зустрінуться з іншого лондонською командою - «Арсеналом».