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    «Челсі» повідомив УЄФА про прояви расизму в матчі з київським «Динамо»

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    Каллум Хадсон-Одоі - «Челсі» повідомив УЄФА про прояви расизму в матчі з київським «Динамо»
    Каллум Хадсон-Одоі

    Жертвою образ з боку українських уболівальників став нападник «Челсі» Каллум Хадсон-Одоі?

    Лондонський «Челсі» подав скаргу в УЄФА щодо проявів расизму, які начебто мали місце під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з київським «Динамо», повідомляє Sky Sports.

    За інформацією джерела, жертвою расистських образ з боку українських уболівальників став нападник «Челсі» Каллум Хадсон-Одоі. Інцидент нібито стався в другому таймі зустрічі. Хадсон-Одоі відразу повідомив про подію капітану лондонської команди Сесару Аспілікуеті. Той в свою чергу повідомив арбітру про прояви расизму і вказав на сектор, з якого доносилися образи.

    Пізніше представники «Челсі» повідомили про інцидент делегату УЄФА. На даний момент організація розслідує цю справу.

    У лондонському клубі також підтвердили факт звернення до УЄФА.

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