«Челсі» повідомив УЄФА про прояви расизму в матчі з київським «Динамо»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Каллум Хадсон-Одоі

Жертвою образ з боку українських уболівальників став нападник «Челсі» Каллум Хадсон-Одоі?

Лондонський «Челсі» подав скаргу в УЄФА щодо проявів расизму, які начебто мали місце під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з київським «Динамо», повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, жертвою расистських образ з боку українських уболівальників став нападник «Челсі» Каллум Хадсон-Одоі. Інцидент нібито стався в другому таймі зустрічі. Хадсон-Одоі відразу повідомив про подію капітану лондонської команди Сесару Аспілікуеті. Той в свою чергу повідомив арбітру про прояви расизму і вказав на сектор, з якого доносилися образи.

Пізніше представники «Челсі» повідомили про інцидент делегату УЄФА. На даний момент організація розслідує цю справу.

У лондонському клубі також підтвердили факт звернення до УЄФА.