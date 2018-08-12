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    Чемпіон України з баскетболу розпочав підготовку до нового сезону

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    Фото: БК Черкаські Мавпи - Чемпіон України з баскетболу розпочав підготовку до нового сезону
    Фото: БК Черкаські Мавпи

    До офіційного старту сезону у «Черкаських Мавп» залишається трохи більше місяця

    «Черкаські Мавпи» розпочали підготовку до нового сезону.

    Гравці чемпіона України зібралися у п'ятницю, 11-го серпня.

    Вони пройшли медогляд та провели легке вечірнє тренування у парку «Сосновий бір».

    У п'ятницю черкаський клуб провів ще два тренування. Вечірнє відбулося на Центральному стадіоні Черкас.

    Наразі у таборі черкаського клубу перебуває вісім гравців основи та три молодих виконавці, яких тренерський штаб залучив з дублюючого складу.

    Так до роботи у Черкасах уже приступили Володимир Конєв, Дмитро Липовцев, Нікіта Руслов, Дмитро Скапінцев, Олександр Кольченко, Іван Ткаченко та Ігор Чумаков.

    Кольченко і Ткаченко перші тренування проводять в індивідуальному режимі.

    MVP минулорічного чемпіонату (Кольченко) відновлюється від травми і поступово збільшує навантаження, через мікроушкодження не у повну міру працює й Іван Ткаченко.

    Нагадаємо, що до офіційного старту сезону у «Черкаських Мавп» залишається трохи більше місяця. Вже 20-го вересня команда зіграє свій виїзний матч першого раунду кваліфікації до Кубку Європи FIBA проти чемпіона Норвегії – «Кьонгсберга».

    Матч-відповідь відбудеться 26-го вересня у Черкасах. Наприкінці вересня пройдуть і матчі за Суперкубок України у яких «Черкаські Мавпи», як чинний чемпіон України, протистоятимуть володарю Кубка України – «Дніпру».

    чемпіонат України баскетбол
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