Чемпіон WBC Вайлдер захищатиме пояс у бою з панчером на прізвисько «Проблема»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Діонтей Вайлдер не виходив у ринг майже рік Фото з соцмереж

Діонтей нарешті знайшов альтернативу Тайсонові Ф'юрі

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Діонтей Вайлдер (40-0-1, 39 КО) проведе свій наступний поєдинок проти обов'язкового претендента Домініка Брізіла (20-1, 18 КО). Про це сам чемпіон заявив на спеціальній прес-конференції в Нью-Йорку.

Бій відбудеться 18 травня на Barclays Center в Брукліні, Нью-Йорк і транслюватиметься на телеканалі Showtime Championship Boxing, але не на pay-per-view, як заявлялося раніше.

Свій попередній бій Вайлдер провів ще в травні минулого року проти Тайсона Ф'юрі (27-0-1, 19 КО) і звів його внічию. Тоді як Брізіл бився з Карлосом Неґроном (20-2, 16 КО) у грудні і переміг нокаутом у дев'ятому раунді.

Раніше Вайлдер відмовився від пропозиції DAZN на 100 мільйонів доларів.