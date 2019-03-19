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    Чемпіон WBC Вайлдер захищатиме пояс у бою з панчером на прізвисько «Проблема»

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    Діонтей Вайлдер не виходив у ринг майже рік - Чемпіон WBC Вайлдер захищатиме пояс у бою з панчером на прізвисько «Проблема»
    Діонтей Вайлдер не виходив у ринг майже рік
    Фото з соцмереж

    Діонтей нарешті знайшов альтернативу Тайсонові Ф'юрі

    Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Діонтей Вайлдер (40-0-1, 39 КО) проведе свій наступний поєдинок проти обов'язкового претендента Домініка Брізіла (20-1, 18 КО). Про це сам чемпіон заявив на спеціальній прес-конференції в Нью-Йорку.

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    Бій відбудеться 18 травня на Barclays Center в Брукліні, Нью-Йорк і транслюватиметься на телеканалі Showtime Championship Boxing, але не на pay-per-view, як заявлялося раніше.

    Свій попередній бій Вайлдер провів ще в травні минулого року проти Тайсона Ф'юрі (27-0-1, 19 КО) і звів його внічию. Тоді як Брізіл бився з Карлосом Неґроном (20-2, 16 КО) у грудні і переміг нокаутом у дев'ятому раунді.

    Раніше Вайлдер відмовився від пропозиції DAZN на 100 мільйонів доларів.

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    бокс Тайсон Ф'юрі WBC Діонтей Вайлдер Домінік Брізіл
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