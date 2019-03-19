Спенс: видам Пак'яо пенсійний чек з гонораром, який йому так потрібен
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Після перемоги над Гарсією американський боксер провокує на бій легендарного Менні
Чемпіон світу за версією IBF Еррол Спенс вчергове дав зрозуміти, що готовий провести поєдинок з володарем титулу WBA Regular його ваговій категорії Менні Пак'яо.
Минулої неділі Еррол захистив свій пояс, перемігши одноголосним рішенням суддів чемпіона WBC в легкій вазі Майкі Гарсію.
«Бій з Пак'яо - це точно конкурентний бій. Менні - жорсткий боєць. Так що це буде відмінний бій. Він майбутній член Залу слави, і він завершує кар'єру. І я видам йому той пенсійний чек з гонораром, який йому так потрібен», - цитує Спенса BoxingScene.
Раніше про поєдинок висловився сам Пак'яо, який був присутній на матчі Спенса та Гарсії.
«Чому б і ні? Ми подаруємо глядачам відмінний поєдинок. Дуже радий бути в Техасі і сподіваюся, що повернуся сюди вже скоро», - сказав Мені.