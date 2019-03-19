Спенс: видам Пак'яо пенсійний чек з гонораром, який йому так потрібен



Розсилка ВІДПРАВИТИ

FightingVision

Після перемоги над Гарсією американський боксер провокує на бій легендарного Менні

Чемпіон світу за версією IBF Еррол Спенс вчергове дав зрозуміти, що готовий провести поєдинок з володарем титулу WBA Regular його ваговій категорії Менні Пак'яо.

Минулої неділі Еррол захистив свій пояс, перемігши одноголосним рішенням суддів чемпіона WBC в легкій вазі Майкі Гарсію.

«Бій з Пак'яо - це точно конкурентний бій. Менні - жорсткий боєць. Так що це буде відмінний бій. Він майбутній член Залу слави, і він завершує кар'єру. І я видам йому той пенсійний чек з гонораром, який йому так потрібен», - цитує Спенса BoxingScene.

Раніше про поєдинок висловився сам Пак'яо, який був присутній на матчі Спенса та Гарсії.

«Чому б і ні? Ми подаруємо глядачам відмінний поєдинок. Дуже радий бути в Техасі і сподіваюся, що повернуся сюди вже скоро», - сказав Мені.