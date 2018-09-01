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    Чемпіона US Open серед юніорів дискваліфікували за вживання кокаїну

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    <span>Фото: Jack Thomas/Getty Images</span> - Чемпіона US Open серед юніорів дискваліфікували за вживання кокаїну
    Фото: Jack Thomas/Getty Images

    Нових трофеїв спортсмену доведеться трохи почекати

    Австралійський тенісист Омар Джасіка отримав дворічну дискваліфікацію за вживання кокаїну.

    Сліди наркотичних речовин були знайдені в організмі 21-річного спортсмена в грудні 2017 року, проте дискваліфікація вступила в дію з моменту його останнього матчу, який Джасіка провів в березні 2017 року. Таким чіном, на корт він зможе повернутися вже у березні наступного року.

    Зазначимо, що австралієць є чемпіоном юніорського US Open-2014. Незважаючи на такий успіх, перехід у дорослий теніс у нього не задався. Його найкращим досягненням був стрибок на 239-й рядок світового рейтингу.

    Нагадаємо, що зараз на кортах Америки проходить останній мейджор сезону - US Open.

    Джерело: iSport.ua

    теніс
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