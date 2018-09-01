Чемпіона US Open серед юніорів дискваліфікували за вживання кокаїну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Jack Thomas/Getty Images

Нових трофеїв спортсмену доведеться трохи почекати

Австралійський тенісист Омар Джасіка отримав дворічну дискваліфікацію за вживання кокаїну.

Сліди наркотичних речовин були знайдені в організмі 21-річного спортсмена в грудні 2017 року, проте дискваліфікація вступила в дію з моменту його останнього матчу, який Джасіка провів в березні 2017 року. Таким чіном, на корт він зможе повернутися вже у березні наступного року.

Зазначимо, що австралієць є чемпіоном юніорського US Open-2014. Незважаючи на такий успіх, перехід у дорослий теніс у нього не задався. Його найкращим досягненням був стрибок на 239-й рядок світового рейтингу.

Нагадаємо, що зараз на кортах Америки проходить останній мейджор сезону - US Open.

Джерело: iSport.ua