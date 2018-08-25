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    Чемпіонат Англії. «Ліверпуль» виривається вперед

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    Фото взяте з ресурсу&nbsp;rosregistr.ru - Чемпіонат Англії. «Ліверпуль» виривається вперед
    Фото взяте з ресурсу rosregistr.ru

    В матчі третього туруанглійської Прем'єр ліги «Ліверпуль» на Енфілді мінімально здолав «Брайтон»

    «Ліверпуль» з самого початку матчу пішов в атаку і моменти біля воріт «Брайтона» виникали один за одним.

    Спочатку Мане забракло точності, потім Раян врятував після пострілу Фірміно, а удар зі штрафного від Александера-Арнольда влучив у поперечку.

    Однак мерсисайдці таки забили на 23 хвилині, Салах отримав пас від Фірміно і в дотик точно пробив у дальній кут. До перерви «червоні» мали ще дві нагоди, проте забити ні Мане, ні Вейналдуму не вдалось.

    В другій половині «Ліверпуль» трохи заспокоївся, акуратніше граючи в обороні і не летів в атаку, як зазвичай.

    «Брайтон» надійно грав в захисті, однак майже не виходив в контратаки, а тому мерсисайдці без проблем втримали переможний рахунок.

    Чемпіонат Англії 2018/19, 3 тур

    Ліверпуль  Брайтон  1:0

    Гол: Салах, 23



    Джерело: football24.ua

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