Чемпіонат Англії. «Ньюкасл» сенсаційно переміг «Манчестер Юнайтед»
- Сьогодні, 18:40
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«Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед». Фото: ФК Манчестер Юнайтед
«Манчестер Юнайтед» залишається на другій сходинці АПЛ
«Манчестер Юнайтед» поступився «Ньюкаслу» у 27 турі англійської Прем’єр-ліги.
Переможний гол господарі поля провели на екваторі другого тайму після серії помилок «червоних дияволів» у захисті. Гейл викотив м'яч під удар Рітчі, якому ніхто не завадив пробити точнісінько у кут воріт Де Хеа.
Попри поразку, «Манчестер Юнайтед» залишається на другій сходинці, маючи в активі 56 очок. Натомість «Ньюкасл» набирає 28 балів і покидає зону вильоту.
Чемпіонат Англії. Прем'єр-ліга
27-ий тур
«Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед» – 1:0
Гол: Рітчі(65)
Джерело: Футбол 24