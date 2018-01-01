Чемпіонат Англії. «Ньюкасл» сенсаційно переміг «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» залишається на другій сходинці АПЛ

«Манчестер Юнайтед» поступився «Ньюкаслу» у 27 турі англійської Прем’єр-ліги. Переможний гол господарі поля провели на екваторі другого тайму після серії помилок «червоних дияволів» у захисті. Гейл викотив м'яч під удар Рітчі, якому ніхто не завадив пробити точнісінько у кут воріт Де Хеа. Попри поразку,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед». Фото: ФК Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» залишається на другій сходинці АПЛ

«Манчестер Юнайтед» поступився «Ньюкаслу» у 27 турі англійської Прем’єр-ліги.

Переможний гол господарі поля провели на екваторі другого тайму після серії помилок «червоних дияволів» у захисті. Гейл викотив м'яч під удар Рітчі, якому ніхто не завадив пробити точнісінько у кут воріт Де Хеа.

Попри поразку, «Манчестер Юнайтед» залишається на другій сходинці, маючи в активі 56 очок. Натомість «Ньюкасл» набирає 28 балів і покидає зону вильоту.

Чемпіонат Англії. Прем'єр-ліга

27-ий тур

«Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед» – 1:0

Гол: Рітчі(65)

Джерело: Футбол 24