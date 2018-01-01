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    Чемпіонат Англії. «Ньюкасл» сенсаційно переміг «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» залишається на другій сходинці АПЛ
    «Манчестер Юнайтед» поступився «Ньюкаслу» у 27 турі англійської Прем’єр-ліги. Переможний гол господарі поля провели на екваторі другого тайму після серії помилок «червоних дияволів» у захисті. Гейл викотив м'яч під удар Рітчі, якому ніхто не завадив пробити точнісінько у кут воріт Де Хеа. Попри поразку,
    • Сьогодні, 18:40
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    &laquo;Ньюкасл&raquo; &ndash; &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;. Фото: ФК Манчестер Юнайтед
    «Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед». Фото: ФК Манчестер Юнайтед

    «Манчестер Юнайтед» залишається на другій сходинці АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» поступився «Ньюкаслу» у 27 турі англійської Прем’єр-ліги.

    Переможний гол господарі поля провели на екваторі другого тайму після серії помилок «червоних дияволів» у захисті. Гейл викотив м'яч під удар Рітчі, якому ніхто не завадив пробити точнісінько у кут воріт Де Хеа.

    Попри поразку, «Манчестер Юнайтед» залишається на другій сходинці, маючи в активі 56 очок. Натомість «Ньюкасл» набирає 28 балів і покидає зону вильоту.

    Чемпіонат Англії. Прем'єр-ліга

    27-ий тур

    «Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед» – 1:0

    Гол: Рітчі(65)

    Джерело: Футбол 24

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