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    Чемпіонат Іспанії. Гол Мессі приніс «Барселоні» перемогу над «Алавесом». Матчі 21-го туру

    «Атлетико» розгромило «Лас-Пальмас», а «Севілья» втратила очки
    «Алавес» був близький до сенсації у чемпіонаті Іспанії. Команда лише на 84-й хвилині пропустила від Ліонеля Мессі та поступилася «Барселоні» 1:2. Таким чином, каталонці відновили перевагу у турнірній таблиці над найближчими конкурентами. Водночас, «Атлетико» розгромило вдома «Лас-Пальмас», а
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    Ліонель Мессі. ФК &laquo;Барселона&raquo;
    Ліонель Мессі. ФК «Барселона»

    «Атлетико» розгромило «Лас-Пальмас», а «Севілья» втратила очки

    «Алавес» був близький до сенсації у чемпіонаті Іспанії. Команда лише на 84-й хвилині пропустила від Ліонеля Мессі та поступилася «Барселоні» 1:2.

    Таким чином, каталонці відновили перевагу у турнірній таблиці над найближчими конкурентами.

    Водночас, «Атлетико» розгромило вдома «Лас-Пальмас», а «Севілья» втратила очки у поєдинку з «Хетафе».

    Нагадаємо, «Депортиво» Коваля в меншості не зміг втримати перемогу над «Леванте».

    Чемпіонат Іспанії з футболу сезону-2017/18

    Матчі 21-го туру

    «Атлетико» – «Лас-Пальмас» – 3:0 (0:0)

    Голи: 1:0 – Грізманн (61), 2:0 – Торрес (73), 3:0 – Парті (88)

    «Атлетико»: Облак, Хуанфран, Хіменес, Годін, Люка Ернандес, Корреа (Парті, 81), Габі, Коке (Феррейра Карраско, 46), Сауль, Грізманн, Торрес (Вітоло, 80)

    «Севілья» – «Хетафе» – 1:1 (0:0)

    Голи: 1:0 – Муріель (72), 1:1 – Анхель (90)

    «Севілья»: Ріко, Навас, Меркадо, Лангле, Ескудеро, Нзонзі, Банега, Сарабія (Пісарро, 81), Васкес (Ноліто, 68), Корреа, Бен-Єддер (Муріель, 56)

    «Барселона» – «Алавес» – 2:1 (0:1)

    Голи: 0:1 – Гвідетті (23), 1:1 – Суарес (72), 2:1 – Мессі (84)

    «Барселона»: тер Штеген, Піке, Дінь (Альба, 52), Нелсон Семеду (Серджі Роберто, 52), Юмтіті, Коутіньо (Пако Алькасер, 66), Ракитич, Пауліньо, Іньєста, Суарес, Мессі

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