Чемпіонат Іспанії. Гол Мессі приніс «Барселоні» перемогу над «Алавесом». Матчі 21-го туру

«Атлетико» розгромило «Лас-Пальмас», а «Севілья» втратила очки

«Алавес» був близький до сенсації у чемпіонаті Іспанії. Команда лише на 84-й хвилині пропустила від Ліонеля Мессі та поступилася «Барселоні» 1:2. Таким чином, каталонці відновили перевагу у турнірній таблиці над найближчими конкурентами. Водночас, «Атлетико» розгромило вдома «Лас-Пальмас», а