Чемпіонат Іспанії. Гол Мессі приніс «Барселоні» перемогу над «Алавесом». Матчі 21-го туру
- Сьогодні, 09:12
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Розсилка
«Атлетико» розгромило «Лас-Пальмас», а «Севілья» втратила очки
«Алавес» був близький до сенсації у чемпіонаті Іспанії. Команда лише на 84-й хвилині пропустила від Ліонеля Мессі та поступилася «Барселоні» 1:2.
Таким чином, каталонці відновили перевагу у турнірній таблиці над найближчими конкурентами.
Водночас, «Атлетико» розгромило вдома «Лас-Пальмас», а «Севілья» втратила очки у поєдинку з «Хетафе».
Нагадаємо, «Депортиво» Коваля в меншості не зміг втримати перемогу над «Леванте».
Чемпіонат Іспанії з футболу сезону-2017/18
Матчі 21-го туру
«Атлетико» – «Лас-Пальмас» – 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 – Грізманн (61), 2:0 – Торрес (73), 3:0 – Парті (88)
«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Хіменес, Годін, Люка Ернандес, Корреа (Парті, 81), Габі, Коке (Феррейра Карраско, 46), Сауль, Грізманн, Торрес (Вітоло, 80)
«Севілья» – «Хетафе» – 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 – Муріель (72), 1:1 – Анхель (90)
«Севілья»: Ріко, Навас, Меркадо, Лангле, Ескудеро, Нзонзі, Банега, Сарабія (Пісарро, 81), Васкес (Ноліто, 68), Корреа, Бен-Єддер (Муріель, 56)
«Барселона» – «Алавес» – 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 – Гвідетті (23), 1:1 – Суарес (72), 2:1 – Мессі (84)
«Барселона»: тер Штеген, Піке, Дінь (Альба, 52), Нелсон Семеду (Серджі Роберто, 52), Юмтіті, Коутіньо (Пако Алькасер, 66), Ракитич, Пауліньо, Іньєста, Суарес, Мессі