Чемпіонат Італії. Екс-гравець «Шахтаря» приніс перемогу «Ювентусу» у матчі 21-го туру
- Сьогодні, 08:57
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Фото ФК «Ювентус»
«Стара синьйора» вдома мінімально перемогла «Дженоа»
«Ювентус» продовжує переслідувати «Наполі» у чемпіонаті Італії з футболу.
У матчі 21-го туру туринці вдома мінімально переграли «Дженоа».
Усе вирішив точний удар колишнього футболіста донецького «Шахтаря» Дугласа Кости.
«Наполі» випереджає «Ювентус» на одне очко. Натомість, «чорно-білі» відірвалися від третього місця вже на 10 пунктів.
Щоправда, у «Лаціо», який якраз і йде третім, ще є матч у запасі.
Чемпіонат Італії з футболу сезону-2017/18
Матч 21-го туру
«Ювентус» – «Дженоа» – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Дуглас Коста (16)
«Ювентус»: Щенсни, Бенатія, Алекс Сандро (Асамоа, 76), Ліхтштайнер (Бардзальї, 84), К’єлліні, Хедіра (Стураро, 70), П’янич, Матюйді, Дуглас Коста, Манджукич, Ігуаїн.