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    Чемпіонат Італії. Екс-гравець «Шахтаря» приніс перемогу «Ювентусу» у матчі 21-го туру

    «Стара синьйора» вдома мінімально перемогла «Дженоа»
    «Ювентус» продовжує переслідувати «Наполі» у чемпіонаті Італії з футболу. У матчі 21-го туру туринці вдома мінімально переграли «Дженоа». Усе вирішив точний удар колишнього футболіста донецького «Шахтаря» Дугласа Кости. «Наполі» випереджає «Ювентус» на одне очко. Натомість,
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    Фото ФК &laquo;Ювентус&raquo;
    Фото ФК «Ювентус»

    «Стара синьйора» вдома мінімально перемогла «Дженоа»

    «Ювентус» продовжує переслідувати «Наполі» у чемпіонаті Італії з футболу.

    У матчі 21-го туру туринці вдома мінімально переграли «Дженоа».

    Усе вирішив точний удар колишнього футболіста донецького «Шахтаря» Дугласа Кости.

    «Наполі» випереджає «Ювентус» на одне очко. Натомість, «чорно-білі» відірвалися від третього місця вже на 10 пунктів.

    Щоправда, у «Лаціо», який якраз і йде третім, ще є матч у запасі.

    Чемпіонат Італії з футболу сезону-2017/18

    Матч 21-го туру

    «Ювентус» – «Дженоа» – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Дуглас Коста (16)

    «Ювентус»: Щенсни, Бенатія, Алекс Сандро (Асамоа, 76), Ліхтштайнер (Бардзальї, 84), К’єлліні, Хедіра (Стураро, 70), П’янич, Матюйді, Дуглас Коста, Манджукич, Ігуаїн.

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