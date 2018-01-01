  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Чемпіонат Італії. «Лаціо» несподівано поступився вдома «Дженоа»

    Усе вирішив гол на останній хвилині
    «Лаціо» втратив чудовий шанс відірватися від четвертого місця у турнірній таблиці чемпіонату Італії. Римляни у матчі 23-го туру несподівано вдома поступилися «Дженоа» – 1:2. «Лаціо» пропустив на початку другого тайму, але майже відразу зрівняв рахунок, однак пропустив на останній хвилині основного часу.
    • Сьогодні, 08:48
    • Розсилка
    Фото ФК &laquo;Дженоа&raquo;
    Фото ФК «Дженоа»

    Усе вирішив гол на останній хвилині

    «Лаціо» втратив чудовий шанс відірватися від четвертого місця у турнірній таблиці чемпіонату Італії.

    Римляни у матчі 23-го туру несподівано вдома поступилися «Дженоа» – 1:2.

    «Лаціо» пропустив на початку другого тайму, але майже відразу зрівняв рахунок, однак пропустив на останній хвилині основного часу.

    Таким чином, римляни так і залишилися третіми, але відрив від «Інтера» скоротився до одного очка.

    «Інтер» у цьому турі зіграв унічию із «Кротоне».

    Натомість, «Дженоа» піднімається на 13-те місце.

    Чемпіонат Італії з футболу

    Матч 23-го туру

    «Лаціо» – «Дженоа» – 1:2 (0:0)

    Голи: 0:1 – Пандев (55), 1:1 – Пароло (59), 1:2 – Лаксальт (90)

    «Лаціо»: Стракоша, де Врей, Раду, Лукаку (Габаррон, 83), Касерес, Луїс Альберто, Пароло, Лейва, Мурджиа (Нані, 70), Марушич (Феліпе Андерсон, 70), Іммобіле

    2788
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Італія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ