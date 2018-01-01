Чемпіонат Італії. «Лаціо» несподівано поступився вдома «Дженоа»
- Сьогодні, 08:48
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Усе вирішив гол на останній хвилині
«Лаціо» втратив чудовий шанс відірватися від четвертого місця у турнірній таблиці чемпіонату Італії.
Римляни у матчі 23-го туру несподівано вдома поступилися «Дженоа» – 1:2.
«Лаціо» пропустив на початку другого тайму, але майже відразу зрівняв рахунок, однак пропустив на останній хвилині основного часу.
Таким чином, римляни так і залишилися третіми, але відрив від «Інтера» скоротився до одного очка.
«Інтер» у цьому турі зіграв унічию із «Кротоне».
Натомість, «Дженоа» піднімається на 13-те місце.
Чемпіонат Італії з футболу
Матч 23-го туру
«Лаціо» – «Дженоа» – 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 – Пандев (55), 1:1 – Пароло (59), 1:2 – Лаксальт (90)
«Лаціо»: Стракоша, де Врей, Раду, Лукаку (Габаррон, 83), Касерес, Луїс Альберто, Пароло, Лейва, Мурджиа (Нані, 70), Марушич (Феліпе Андерсон, 70), Іммобіле