Чемпіонат Італії. «Лаціо» несподівано поступився вдома «Дженоа»

Усе вирішив гол на останній хвилині

«Лаціо» втратив чудовий шанс відірватися від четвертого місця у турнірній таблиці чемпіонату Італії. Римляни у матчі 23-го туру несподівано вдома поступилися «Дженоа» – 1:2. «Лаціо» пропустив на початку другого тайму, але майже відразу зрівняв рахунок, однак пропустив на останній хвилині основного часу.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото ФК «Дженоа»

Усе вирішив гол на останній хвилині

«Лаціо» втратив чудовий шанс відірватися від четвертого місця у турнірній таблиці чемпіонату Італії.

Римляни у матчі 23-го туру несподівано вдома поступилися «Дженоа» – 1:2.

«Лаціо» пропустив на початку другого тайму, але майже відразу зрівняв рахунок, однак пропустив на останній хвилині основного часу.

Таким чином, римляни так і залишилися третіми, але відрив від «Інтера» скоротився до одного очка.

«Інтер» у цьому турі зіграв унічию із «Кротоне».

Натомість, «Дженоа» піднімається на 13-те місце.

Чемпіонат Італії з футболу

Матч 23-го туру

«Лаціо» – «Дженоа» – 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – Пандев (55), 1:1 – Пароло (59), 1:2 – Лаксальт (90)

«Лаціо»: Стракоша, де Врей, Раду, Лукаку (Габаррон, 83), Касерес, Луїс Альберто, Пароло, Лейва, Мурджиа (Нані, 70), Марушич (Феліпе Андерсон, 70), Іммобіле