Чемпіонат Італії. Майбутній суперник «Шахтаря» втратив очки у перенесеному матчі, «Лаціо» виграв
- Сьогодні, 08:53
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Розсилка
«Рома» лише на останніх хвилинах вирвав нічию у Генуї
«Лаціо» закріпився на третьому місці у чемпіонаті Італії з футболу.
У перенесеному матчі римляни вдома без проблем обіграли «Удінезе» – 3:0.
Таким чином, в активі «Лаціо» вже 46 очок, і відставання від «Ювентуса» складає сім пунктів.
Водночас, майбутній суперник «Шахтаря» у Лізі чемпіонів «Рома» на останніх хвилинах уникнула поразки від «Сампдорії».
Римляни програвала протягом усього другого тайму, але гол Джеко на 90-й хвилині приніс їм один бал у Генуї.
Чемпіонат Італії з футболу сезону-2017/18
Перенесені матчі
«Лаціо» – «Удінезе» – 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 – Самір (22, а/гол), 2:0 – Нані (47), 3:0 – Феліпе Андерсон (87)
«Лаціо»: Стракоша, Воллес, де Врей, Раду, Баста, Пароло (Мурджиа, 86), Лейва, Мілінкович-Савич (Лулич, 65), Лукаку, Нані (Луїс Альберто, 72), Феліпе Андерсон
«Сампдорія» – «Рома» – 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – Куальярелла (45, пен), 1:1 – Джеко (90)
«Рома»: Аліссон, Фасіо, Манолас, Коларов, Найнгголан, Флоренці, Ундер (Антонуччі, 74), Стротман, Пеллегріні (Жерсон, 81), Дефрель (Шик, 63), Джеко