Чемпіонат Італії. Майбутній суперник «Шахтаря» втратив очки у перенесеному матчі, «Лаціо» виграв

«Рома» лише на останніх хвилинах вирвав нічию у Генуї

«Лаціо» закріпився на третьому місці у чемпіонаті Італії з футболу. У перенесеному матчі римляни вдома без проблем обіграли «Удінезе» – 3:0. Таким чином, в активі «Лаціо» вже 46 очок, і відставання від «Ювентуса» складає сім пунктів. Водночас, майбутній суперник «Шахтаря» у Лізі