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    Чемпіонат Італії. Майбутній суперник «Шахтаря» втратив очки у перенесеному матчі, «Лаціо» виграв

    «Рома» лише на останніх хвилинах вирвав нічию у Генуї
    «Лаціо» закріпився на третьому місці у чемпіонаті Італії з футболу. У перенесеному матчі римляни вдома без проблем обіграли «Удінезе» – 3:0. Таким чином, в активі «Лаціо» вже 46 очок, і відставання від «Ювентуса» складає сім пунктів. Водночас, майбутній суперник «Шахтаря» у Лізі
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    Радість гравців &laquo;Лаціо&raquo;
    Радість гравців «Лаціо»

    «Рома» лише на останніх хвилинах вирвав нічию у Генуї

    «Лаціо» закріпився на третьому місці у чемпіонаті Італії з футболу.

    У перенесеному матчі римляни вдома без проблем обіграли «Удінезе» – 3:0.

    Таким чином, в активі «Лаціо» вже 46 очок, і відставання від «Ювентуса» складає сім пунктів.

    Водночас, майбутній суперник «Шахтаря» у Лізі чемпіонів «Рома» на останніх хвилинах уникнула поразки від «Сампдорії».

    Римляни програвала протягом усього другого тайму, але гол Джеко на 90-й хвилині приніс їм один бал у Генуї.

    Чемпіонат Італії з футболу сезону-2017/18

    Перенесені матчі

    «Лаціо» – «Удінезе» – 3:0 (1:0)

    Голи: 1:0 – Самір (22, а/гол), 2:0 – Нані (47), 3:0 – Феліпе Андерсон (87)

    «Лаціо»: Стракоша, Воллес, де Врей, Раду, Баста, Пароло (Мурджиа, 86), Лейва, Мілінкович-Савич (Лулич, 65), Лукаку, Нані (Луїс Альберто, 72), Феліпе Андерсон

    «Сампдорія» – «Рома» – 1:1 (1:0)

    Голи: 1:0 – Куальярелла (45, пен), 1:1 – Джеко (90)

    «Рома»: Аліссон, Фасіо, Манолас, Коларов, Найнгголан, Флоренці, Ундер (Антонуччі, 74), Стротман, Пеллегріні (Жерсон, 81), Дефрель (Шик, 63), Джеко

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