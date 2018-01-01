Чемпіонат Італії. «Наполі» на виїзді обіграв «Беневенто» та повернув собі лідерство
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4 лютого відбувся ряд матчів 23 туру італійської Серії А
У неділю, 4 лютого, відбулися матчі 23 туру чемпіонату Італії з футболу.
Так, «Верона» поступилася «Ромі», «Кротоне» був сильніше за СПАЛ, «Ювентус» розгромив «Сассуоло», «Аталанта» перемогла «К'єво», «Удінезе» зіграв внічию з «Міланом», «Болонья» програла «Фіорентині», а «Наполі» перемогло «Беневенто».
Чемпіонат Італії з футболу
23 тур
«Верона» - «Рома» 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - Ундер (1)
«Кальярі» - СПАЛ 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - Чігаріні (33), 2:0 - Сау (78)
«Ювентус» - «Сассуоло» 7:0 (4:0)
Голи: 1:0 - Алекс Сандро (9), 2:0 - Хедіра (24), 3:0 - Хедіра (27), 4:0 - П'янич (38). 5:0 - Інуаїн (63), 6:0 - Ігуаїн (74), 7:0 - Ігуаїн (83)
«Аталанта» - «К'єво» 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - Манчіні (72)
«Удінезе» - «Мілан» 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - Сусо (9), 1:1 - Доннарумма (76, авт)
«Болонья» - «Фірентина» 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 - Міранте (41, авт), 1:1 - Пульгар (44), 1:2 - К'єза (71)
«Беневенто» - «Наполі» 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - Мертенс (20), 0:2 - Гамшик (47)