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    Чемпіонат Італії. «Наполі» на виїзді обіграв «Беневенто» та повернув собі лідерство

    4 лютого відбувся ряд матчів 23 туру італійської Серії А
    У неділю, 4 лютого, відбулися матчі 23 туру чемпіонату Італії з футболу. Так, «Верона» поступилася «Ромі», «Кротоне» був сильніше за СПАЛ, «Ювентус» розгромив «Сассуоло», «Аталанта» перемогла «К'єво», «Удінезе» зіграв внічию з «Міланом»,
    • Сьогодні, 08:38
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    Фото:&nbsp;<span>sscnapoli</span>
    Фото: sscnapoli

    4 лютого відбувся ряд матчів 23 туру італійської Серії А

    У неділю, 4 лютого, відбулися матчі 23 туру чемпіонату Італії з футболу.

    Так, «Верона» поступилася «Ромі», «Кротоне» був сильніше за СПАЛ, «Ювентус» розгромив «Сассуоло», «Аталанта» перемогла «К'єво», «Удінезе» зіграв внічию з «Міланом», «Болонья» програла «Фіорентині», а «Наполі» перемогло «Беневенто».

    Чемпіонат Італії з футболу

    23 тур

    «Верона» - «Рома» 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 - Ундер (1)

    «Кальярі» - СПАЛ 2:0 (1:0)

    Голи: 1:0 - Чігаріні (33), 2:0 - Сау (78)

    «Ювентус» - «Сассуоло» 7:0 (4:0)

    Голи: 1:0 - Алекс Сандро (9), 2:0 - Хедіра (24), 3:0 - Хедіра (27), 4:0 - П'янич (38). 5:0 - Інуаїн (63), 6:0 - Ігуаїн (74), 7:0 - Ігуаїн (83)

    «Аталанта» - «К'єво» 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 - Манчіні (72)

    «Удінезе» - «Мілан» 1:1 (0:1)

    Голи: 0:1 - Сусо (9), 1:1 - Доннарумма (76, авт)

    «Болонья» - «Фірентина» 1:2 (1:1)

    Голи: 0:1 - Міранте (41, авт), 1:1 - Пульгар (44), 1:2 - К'єза (71)

    «Беневенто» - «Наполі» 0:2 (0:1)

    Голи: 0:1 - Мертенс (20), 0:2 - Гамшик (47)

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