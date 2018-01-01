Чемпіонат Німеччини. «Боруссія» Д поступилася «Герті», Ярмоленко вийшов наприкінці матчу
- Сьогодні, 09:23
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Розсилка
«Герта» – «Боруссія» Д – 1:1
«Герта» відкрила рахунок зусиллями Зельке
У 19-му турі Бундесліги дортмундська «Боруссія» розписала нічию з «Гертою» (1:1).
На старті другого тайму «Герта» відкрила рахунок зусиллями Зельке. «Боруссія» відігралася на 71 хвилині, коли Кагава замкнув навіс Санчо.
Фінальний свисток зафіксував нічию, після якої «Боруссія» з 30 очками піднялася на 3 місце в турнірній таблиці, а «Герта», маючи 25 балів, залишилася одинадцятою.
Андрій Ярмоленко розпочав гру на лаві запасних, а на 85 хвилині замінив Крістіана Пулішіча. У компенсований час українець претендував на пенальті, але арбітр проігнорував епізод.
Чемпіонат Німеччини. Бундесліга
19-ий тур
«Герта» – «Боруссія» Д – 1:1
Голи: Зельке(46) – Кагава(71)
Джерело: Футбол 24