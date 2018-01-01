Чемпіонат Німеччини. «Боруссія» Д поступилася «Герті», Ярмоленко вийшов наприкінці матчу

«Герта» відкрила рахунок зусиллями Зельке

У 19-му турі Бундесліги дортмундська «Боруссія» розписала нічию з «Гертою» (1:1). На старті другого тайму «Герта» відкрила рахунок зусиллями Зельке. «Боруссія» відігралася на 71 хвилині, коли Кагава замкнув навіс Санчо. Фінальний свисток зафіксував нічию, після якої «Боруссія» з 30