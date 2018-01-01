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    Чемпіонат Німеччини. «Боруссія» Д поступилася «Герті», Ярмоленко вийшов наприкінці матчу

    «Герта» відкрила рахунок зусиллями Зельке
    У 19-му турі Бундесліги дортмундська «Боруссія» розписала нічию з «Гертою» (1:1). На старті другого тайму «Герта» відкрила рахунок зусиллями Зельке. «Боруссія» відігралася на 71 хвилині, коли Кагава замкнув навіс Санчо. Фінальний свисток зафіксував нічию, після якої «Боруссія» з 30
    • Сьогодні, 09:23
    • Розсилка
    &laquo;Герта&raquo; &ndash; &laquo;Боруссія&raquo; Д &ndash; 1:1
    «Герта» – «Боруссія» Д – 1:1

    «Герта» відкрила рахунок зусиллями Зельке

    У 19-му турі Бундесліги дортмундська «Боруссія» розписала нічию з «Гертою» (1:1).

    На старті другого тайму «Герта» відкрила рахунок зусиллями Зельке. «Боруссія» відігралася на 71 хвилині, коли Кагава замкнув навіс Санчо.

    Фінальний свисток зафіксував нічию, після якої «Боруссія» з 30 очками піднялася на 3 місце в турнірній таблиці, а «Герта», маючи 25 балів, залишилася одинадцятою.

    Андрій Ярмоленко розпочав гру на лаві запасних, а на 85 хвилині замінив Крістіана Пулішіча. У компенсований час українець претендував на пенальті, але арбітр проігнорував епізод.

    Чемпіонат Німеччини. Бундесліга

    19-ий тур

    «Герта» – «Боруссія» Д – 1:1

    Голи: Зельке(46) – Кагава(71)

    Джерело: Футбол 24

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Ярмоленко
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