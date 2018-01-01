Чемпіонат Німеччини. Гол Коноплянки не допоміг «Шальке» перемогти «Вердер»
- Сьогодні, 18:32
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Розсилка
«Шальке» з 34 очками йде на 4 місці в турнірній таблиці
«Шальке» поступився «Вердеру» в 21-му турі Бундесліги.
Першим у зустрічі на 24 хвилині забив Євген Коноплянка. Українець виконав фірмовий прохід по лівому флангу зі зміщенням в центр і пробив по центру воріт «Вердера». Удар не був складним для Павленки, але голкіпер припустився жахливої помилки, подарувавши Євгену гол.
По перерві воротар «Шальке» Ферманн підтримав свого візаві – фейл Ральфа на стандарті дав змогу Крузе зрівняти рахунок. На останніх хвилинах пішла дуже напружена гра, яка завершилася на користь «Вердера» – на останніх компенсованій хвилині відзначився Юнузовіч.
Таким чином, «Шальке» з 34 очками йде на 4 місці в турнірній таблиці, а «Вердер» набрав 20 пунктів і вибрався із зони вильоту.
Чемпіонат Німеччини. Бундесліга
21-ий тур
«Шальке» – «Вердер» – 1:2
Голи: Коноплянка(24) – Крузе(79), Юнузовіч(90+4)
Джерело: Футбол 24