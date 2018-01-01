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    Чемпіонат Німеччини. Гол Коноплянки не допоміг «Шальке» перемогти «Вердер»

    «Шальке» з 34 очками йде на 4 місці в турнірній таблиці
    «Шальке» поступився «Вердеру» в 21-му турі Бундесліги. Першим у зустрічі на 24 хвилині забив Євген Коноплянка. Українець виконав фірмовий прохід по лівому флангу зі зміщенням в центр і пробив по центру воріт «Вердера». Удар не був складним для Павленки, але голкіпер припустився жахливої помилки, подарувавши
    • Сьогодні, 18:32
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    &laquo;Шальке&raquo; &ndash; &laquo;Вердер&raquo;. Фото: Getty Images
    «Шальке» – «Вердер». Фото: Getty Images

    «Шальке» з 34 очками йде на 4 місці в турнірній таблиці

    «Шальке» поступився «Вердеру» в 21-му турі Бундесліги.

    Першим у зустрічі на 24 хвилині забив Євген Коноплянка. Українець виконав фірмовий прохід по лівому флангу зі зміщенням в центр і пробив по центру воріт «Вердера». Удар не був складним для Павленки, але голкіпер припустився жахливої помилки, подарувавши Євгену гол.

    По перерві воротар «Шальке» Ферманн підтримав свого візаві – фейл Ральфа на стандарті дав змогу Крузе зрівняти рахунок. На останніх хвилинах пішла дуже напружена гра, яка завершилася на користь «Вердера» – на останніх компенсованій хвилині відзначився Юнузовіч.

    Таким чином, «Шальке» з 34 очками йде на 4 місці в турнірній таблиці, а «Вердер» набрав 20 пунктів і вибрався із зони вильоту.

    Чемпіонат Німеччини. Бундесліга

    21-ий тур

    «Шальке» – «Вердер» – 1:2

    Голи: Коноплянка(24) – Крузе(79), Юнузовіч(90+4)

    Джерело: Футбол 24

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Німеччина Євген Коноплянка
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