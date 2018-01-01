Чемпіонат Німеччини. Гол Коноплянки не допоміг «Шальке» перемогти «Вердер»

«Шальке» з 34 очками йде на 4 місці в турнірній таблиці

«Шальке» поступився «Вердеру» в 21-му турі Бундесліги. Першим у зустрічі на 24 хвилині забив Євген Коноплянка. Українець виконав фірмовий прохід по лівому флангу зі зміщенням в центр і пробив по центру воріт «Вердера». Удар не був складним для Павленки, але голкіпер припустився жахливої помилки, подарувавши



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Шальке» – «Вердер». Фото: Getty Images

«Шальке» з 34 очками йде на 4 місці в турнірній таблиці

«Шальке» поступився «Вердеру» в 21-му турі Бундесліги.

Першим у зустрічі на 24 хвилині забив Євген Коноплянка. Українець виконав фірмовий прохід по лівому флангу зі зміщенням в центр і пробив по центру воріт «Вердера». Удар не був складним для Павленки, але голкіпер припустився жахливої помилки, подарувавши Євгену гол.

По перерві воротар «Шальке» Ферманн підтримав свого візаві – фейл Ральфа на стандарті дав змогу Крузе зрівняти рахунок. На останніх хвилинах пішла дуже напружена гра, яка завершилася на користь «Вердера» – на останніх компенсованій хвилині відзначився Юнузовіч.

Таким чином, «Шальке» з 34 очками йде на 4 місці в турнірній таблиці, а «Вердер» набрав 20 пунктів і вибрався із зони вильоту.

Чемпіонат Німеччини. Бундесліга

21-ий тур

«Шальке» – «Вердер» – 1:2

Голи: Коноплянка(24) – Крузе(79), Юнузовіч(90+4)

Джерело: Футбол 24