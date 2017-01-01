Чемпіонат світу-2020 з легкої атлетики у приміщенні відбудеться в Азії
- Вчора, 17:15
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Турнір довірили китайському Нанкіну, а Польща та Білорусь отримали право приймати інші змагання
На засіданні ради ІААФ у Монако було ухвалене рішення провести чемпіонат світу у приміщенні 2020 року у китайському місті Нанкін.
Серед претендентів на проведення змагань, крім Нанкіна, були ще два міста – Белград (Сербія) та Торунь (Польща), інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.
У 2014 році Нанкін приймав літні Юнацькі Олімпійські ігри.
Також рішення стосувалися визначення міст-господарів й інших офіційних змагань ІААФ у 2020 році.
Чемпіонат світу з півмарафону у 2020 році відбудеться у Гдині (Польща). В останні 6 років у Польщі зріс рівень забігів по шосе, як і кількість їхніх учасників. Щороку там відбувається 4500 таких заходів, участь у яких беруть 6 мільйонів людей.
Найпопулярнішою дистанцією тут є півмарафон. Зазначається також, що Gdynia Half Marathon входить до серії IAAF Bronze Label Road Race.
Командний чемпіонат світу-2020 зі спортивної ходьби відбудеться у Мінську (Білорусь). У 2017 році столиця Білорусі приймала Кубок світу з бігу на 10000 метрів, проте змагання IAAF World Athletics Series у країні будуть проводитися вперше.