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    Чемпіонат світу-2020 з легкої атлетики у приміщенні відбудеться в Азії

    Турнір довірили китайському Нанкіну, а Польща та Білорусь отримали право приймати інші змагання
    На засіданні ради ІААФ у Монако було ухвалене рішення провести чемпіонат світу у приміщенні 2020 року у китайському місті Нанкін. Серед претендентів на проведення змагань, крім Нанкіна, були ще два міста – Белград (Сербія) та Торунь (Польща), інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України. У 2014 році Нанкін приймав літні Юнацькі
    • Вчора, 17:15
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    Турнір довірили китайському Нанкіну, а Польща та Білорусь отримали право приймати інші змагання

    На засіданні ради ІААФ у Монако було ухвалене рішення провести чемпіонат світу у приміщенні 2020 року у китайському місті Нанкін.

    Серед претендентів на проведення змагань, крім Нанкіна, були ще два міста – Белград (Сербія) та Торунь (Польща), інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

    У 2014 році Нанкін приймав літні Юнацькі Олімпійські ігри.

    Також рішення стосувалися визначення міст-господарів й інших офіційних змагань ІААФ у 2020 році.

    Чемпіонат світу з півмарафону у 2020 році відбудеться у Гдині (Польща). В останні 6 років у Польщі зріс рівень забігів по шосе, як і кількість їхніх учасників. Щороку там відбувається 4500 таких заходів, участь у яких беруть 6 мільйонів людей.

    Найпопулярнішою дистанцією тут є півмарафон. Зазначається також, що Gdynia Half Marathon входить до серії IAAF Bronze Label Road Race.

    Командний чемпіонат світу-2020 зі спортивної ходьби відбудеться у Мінську (Білорусь). У 2017 році столиця Білорусі приймала Кубок світу з бігу на 10000 метрів, проте змагання IAAF World Athletics Series у країні будуть проводитися вперше.

    чемпіонат світу IAAF ІААФ легка атлетика
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