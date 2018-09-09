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    Чемпіонат Світу-2021 перенесли з Тюмені до Поклюці

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    Фото взяте з ресурсу podrobnosti.ua/ - Чемпіонат Світу-2021 перенесли з Тюмені до Поклюці
    Фото взяте з ресурсу podrobnosti.ua/

    Заявка словенського міста була єдиною

    Конгрес Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) переніс місце проведення чемпіонату світу-2021.

    Офіційний сайт організації повідомляє, що світова першість пройде в словенській Поклюці. Заявка міста виявилася єдиною і отримала підтримку більшості.

    Нагадаємо, що спочатку ЧС-2021 мав пройти у Тюмені, проте через допінговий скандал у Росії першість перенесли.

    Нагадаємо, що Чемпіонат Світу-2019 відбудеться у шведському Естерсунді, а у 2020-му - в італійському Антхольці.

    Джерело: Xsport.ua

    біатлон
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