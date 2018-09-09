Чемпіонат Світу-2021 перенесли з Тюмені до Поклюці



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Фото взяте з ресурсу podrobnosti.ua/

Заявка словенського міста була єдиною

Конгрес Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) переніс місце проведення чемпіонату світу-2021.

Офіційний сайт організації повідомляє, що світова першість пройде в словенській Поклюці. Заявка міста виявилася єдиною і отримала підтримку більшості.

Нагадаємо, що спочатку ЧС-2021 мав пройти у Тюмені, проте через допінговий скандал у Росії першість перенесли.

Нагадаємо, що Чемпіонат Світу-2019 відбудеться у шведському Естерсунді, а у 2020-му - в італійському Антхольці.

Джерело: Xsport.ua