Чемпіонат світу з баскетболу 3х3: 20 днів до старту
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Розсилка
«Арена Філіппіни» розрахована на 55 000 глядачів
На груповому етапі наша команда гратиме проти Латвії, Хорватії, Йорданії та Нігерії
За 20 днів стартує чемпіонат світу з баскетболу 3х3, який цього року проходитиме на Філіппінах.
Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
Змагання стануть унікальними, оскільки проходитимуть в найбільшому в світі критому баскетбольному залі.
«Арена Філіппіни» розрахована на 55 000 глядачів.
Боротьба традиційно проходитиме серед чоловічих та жіночих команд.
Україна виступатиме в категорії чоловіків. На груповому етапі наша команда гратиме проти Латвії, Хорватії, Йорданії та Нігерії. До чвертьфіналу виходять по дві команди з груп.
Збірна України п’ята в рейтинзі серед 20-ти команд категорії.
Вище нас Сербія, Словенія, Росія та Латвія. Хорватія на 12-й позиції, за нею Йорданія, а Нігерія – 20-та.
Також у програмі змагань будуть конкурси на майстерність, влучність та данки.
Триває продаж квитків на матчі чемпіонату світу.
Більшість з них коштують $2. Квиток дає право дивитися матчі всього ігрового дня з будь-якого вільного місця.
Єдине, що залишається ще невідомим – розклад матчів.