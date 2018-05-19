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    Чемпіонат світу з баскетболу 3х3: 20 днів до старту

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    <p>&laquo;Арена Філіппіни&raquo;&nbsp;розрахована на 55 000 глядачів</p>

    «Арена Філіппіни» розрахована на 55 000 глядачів

    На груповому етапі наша команда гратиме проти Латвії, Хорватії, Йорданії та Нігерії

    За 20 днів стартує чемпіонат світу з баскетболу 3х3, який цього року проходитиме на Філіппінах.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Змагання стануть унікальними, оскільки проходитимуть в найбільшому в світі критому баскетбольному залі.

    «Арена Філіппіни» розрахована на 55 000 глядачів.

    Боротьба традиційно проходитиме серед чоловічих та жіночих команд.

    Україна виступатиме в категорії чоловіків. На груповому етапі наша команда гратиме проти Латвії, Хорватії, Йорданії та Нігерії. До чвертьфіналу виходять по дві команди з груп.

    Збірна України п’ята в рейтинзі серед 20-ти команд категорії.

    Вище нас Сербія, Словенія, Росія та Латвія. Хорватія на 12-й позиції, за нею Йорданія, а Нігерія – 20-та.

    Також у програмі змагань будуть конкурси на майстерність, влучність та данки.

    Триває продаж квитків на матчі чемпіонату світу.

    Більшість з них коштують $2. Квиток дає право дивитися матчі всього ігрового дня з будь-якого вільного місця.

    Єдине, що залишається ще невідомим – розклад матчів.

    чемпіонат світу Збірна України баскетбол
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