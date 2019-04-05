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    Чемпіонка двох останніх «Мейджорів» японка Осака стала обличчям Nike

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    21-річна японка, яка з 2015-го виступала в Adidas, стала шостою тенісисткою нинішньої десятки, яку екіпірує Nike - Чемпіонка двох останніх «Мейджорів» японка Осака стала обличчям Nike
    21-річна японка, яка з 2015-го виступала в Adidas, стала шостою тенісисткою нинішньої десятки, яку екіпірує Nike

    Чи дозволить японській тенісистці Nike наносити патчі інших своїх спонсорів на форму, поки невідомо

    Перша ракетка світу та чемпіонка US і Australian Open Наомі Осака стала обличчям Nike і перший турнір в новій формі проведе в кінці квітня в Штутгарті.

    21-річна японка, яка з 2015-го виступала в Adidas, стала шостою тенісисткою нинішньої десятки, яку екіпірує Nike. Восени повідомлялося, що вона продовжить контракт з adidas, і він стане найдорожчим в історії жіночого спорту. Сума цього контракту не розголошувалася.

    Серед інших спонсорів Осаки, нагадаємо, виробник ракеток Yonex, автомобілі Nissan, годинник Citizen, локшина швидкого приготування Nissin, косметика Shiseido, авіакомпанія All Nippon Airways.

    Чи дозволить японській тенісистці Nike наносити патчі інших своїх спонсорів на форму, поки невідомо. З тенісистів це в різний час могли робити тільки три гравці: дворазова чемпіонка «Шоломів» Лі На і діючі гравці Ван Синюй і Ібін У.

    Джерело: Sports.ru

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