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    Чемпіонка Європи з легкої атлетики пояснила, навіщо змінила українське громадянство на російське

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    Чемпіонка Європи з легкої атлетики пояснила, навіщо змінила українське громадянство на російське

    Наталія Погребняк стверджує, що отримати паспорт країни-агресора її змусила сімейна ситуація

    Чемпіонка Європи-2010, бронзова призерка чемпіонату світу-2011 в естафетному бігу під українським прапором Наталія Погребняк озвучила свою позицію щодо свого рішення про виступи на змаганнях за Росію. Відзначимо, що спортсменка одружена з 26-річним російським стрибуном Дмітрієм Сорокіним.

    «Така моя сімейна ситуація, - каже легкоатлетка. – Без громадянства я не могла перебувати в Росії більше 90 днів. Так що єдиний варіант бути поруч з чоловіком і дитиною – це змінити паспорт. Я що, повинна розлюбити людину через те, що він іншої національності? У команді до мене ставилися з розумінням. До цих пір більшість дівчат і тренерів мене підтримують, радять не звертати уваги на те, що про мене часом пишуть».

    30-річна Погребняк – бронзовий призер чемпіонату світу в естафеті 4 × 100 м. На Олімпійських іграх в Ріо-2016 в цій дисципліні посіла шосте місце.

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    Джерело: Xsport.ua

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