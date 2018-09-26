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    «Черкаські Мавпи» перемогли чемпіона Норвегії та вийшли до наступного раунду кваліфікації Кубку Європи ФІБА

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    Фото: ФБУ - «Черкаські Мавпи» перемогли чемпіона Норвегії та вийшли до наступного раунду кваліфікації Кубку Європи ФІБА
    Фото: ФБУ

    У останньому раунді кваліфікації черкасці зіграють з кіпрським «Керавносом»

    Черкасці здобули яскраву перемогу над чинними чемпіонами Норвегії – «Кьонгсбергом Майнерс» та, відповідно, успішно подолали стартовий раунд кваліфікації Кубку Європи ФІБА.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Переможний результат «Мавпам» забезпечила чудова командна взаємодія – одразу 5 гравців здобули понад 10 балів, а також за 40 хвилин гри баскетболісти роздали 27 результативних передач.

    У останньому раунді кваліфікації черкасці зіграють з кіпрським «Керавносом».

    Кубок Європи ФІБА

    Кваліфікація. Раунд 1. Матч 2

    Перша гра – 63:83 на користь «Мавп»

    БК «Черкаські Мавпи» – БК «Кьонгсберг Майнерс» - 101:90 (18:22, 23:20, 33:19, 27:29)

    Кубок Європи баскетбол
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