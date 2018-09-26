«Черкаські Мавпи» перемогли чемпіона Норвегії та вийшли до наступного раунду кваліфікації Кубку Європи ФІБА
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Фото: ФБУ
У останньому раунді кваліфікації черкасці зіграють з кіпрським «Керавносом»
Черкасці здобули яскраву перемогу над чинними чемпіонами Норвегії – «Кьонгсбергом Майнерс» та, відповідно, успішно подолали стартовий раунд кваліфікації Кубку Європи ФІБА.
Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
Переможний результат «Мавпам» забезпечила чудова командна взаємодія – одразу 5 гравців здобули понад 10 балів, а також за 40 хвилин гри баскетболісти роздали 27 результативних передач.
У останньому раунді кваліфікації черкасці зіграють з кіпрським «Керавносом».
Кубок Європи ФІБА
Кваліфікація. Раунд 1. Матч 2
Перша гра – 63:83 на користь «Мавп»
БК «Черкаські Мавпи» – БК «Кьонгсберг Майнерс» - 101:90 (18:22, 23:20, 33:19, 27:29)