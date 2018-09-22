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    «Черкаські Мавпи» представили новий клубний стиль

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    Фото взяте з ресурсу ukrbasket.net - «Черкаські Мавпи» представили новий клубний стиль
    Фото взяте з ресурсу ukrbasket.net

    «Черкаські Мавпи» напередодні Суперкубку презентували новий клубний стиль

    Сьогодні в Черкасах відбулася передсезонна прес-конференція «Черкаських Мавп», в якій взяли участь капітан команди – Олександр Кольченко, головний тренер – Максим Міхельсон та директор клубу – Володимир Гриценко.

    Гриценко презентував новий стиль, який чемпіон України матиме цього сезону. Головним лозунгом сезону 2018/2019 стала фраза «Творимо історію!». А в основу сезонної візуалізації ліг дизайн сезону 2007-2008. Саме тоді «Черкаські Мавпи» востаннє виступали у Єврокубках. Після редизайну у малюнку з’явилася чемпіонська корона.

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    За словами капітана «Черкаських Мавп» - Олександра Кольченка, він з нетерпінням чекає першого домашнього матчу, який його команда проведе завтра у рамках Суперкубку України:

    «Я відчуваю, що наша команда - це велика родина. Мало де можна зустріти такий колектив, навколо якого відчуваєш особливу атмосферу. Я знову повернувся у Черкаси і відчуваю тепло, яке йде від уболівальників, вони дуже привітні, у місті багато людей які знаються на баскетболі і віддають частину свого життя цій грі. Все це не забувається і залишається у пам’яті надовго. Завтра у нас черговий виклик – нам потрібно вдало дебютувати перед власною публікою. Команда зробить усе можливе задля цього і дуже хочу, аби уболівальники допомогли нам своєю підтримкою».

    Нагадаємо, вже завтра, 23 вересня, Черкаські Мавпи та Дніпро проведуть перший матч Суперкубку України. Початок матчу – 14:00.

    Джерело: ukrbasket.info

    Черкаси баскетбол
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