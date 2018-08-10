«Черкаські Мавпи» продовжили контракти з двома вихованцями клубу



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Микита Руслов. Фото БК «Черкаські Мавпи»

Руслов і Скапінцев залишаються у команді

Вихованці «Черкаських Мавп» Микита Руслов (1996 р.н. 194 см) і Дмитро Скапінцев (1998 р.н. 210 см) залишаються у команді на сезон-2018/19.

Про це повідомив головний тренер команди Максим Міхельсон, інформує офіційний сайт клубу.

У минулому сезоні Руслов провів у складі «Черкаських Мавп» 25 матчів. У межах Суперліги його середня статистика склала 1.2 очка та 0.8 підбирання за гру.

В основній команді клубу 22-річний вихованець дебютував ще у сезоні-2013/14 і майже відразу отримав багато ігрової практики від тренерського штабу.

Центровий Скапінцев на два роки молодший за свого одноклубника. Через травми у минулому чемпіонаті Дмитро провів лише сім матчів, які припали на завершення сезону. У середньому за гру центровий здобував 3 очки та 2 підбирання.

«Черкаські Мавпи» тепер розпочинають підготовку до нового сезону. У новому сезоні клуб уже може розраховувати на вісьмох гравців: Олександра Кольченка, Ігоря Бояркіна, Дмитра Липовцева, Володимира Конєва, Ігоря Чумакова, Івана Ткаченка та вищезгаданих Руслова та Скапінцева.