Чи адекватне покарання? Контрольно-дисциплінарний комітет покарав Гармаша за удар Мораєша
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Денис Гармаш пошкодував через власну нестриманість
Фото з соцмереж
Динамівець пропустить не тільки матчі Кубка, а й чемпіонату
Футболіст «Динамо» Денис Гармаш пропустить матчі УПЛ через пряму червону картку в грі Кубка України з «Шахтарем».
На засіданні Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ, крім іншого, було розглянуто питання дискваліфікації півоборонця «Динамо» Дениса Гармаша.
КДК прийняв рішення дискваліфікувати Гармаша на чотири матчі – бан поширюється на всі турніри, а не тільки на Кубок України.
Таким чином, Денис пропустить українське Класичне дербі «Динамо» – «Шахтар» у чемпіонаті, а також матчі проти «Маріуполя», «Львова» та «Олександрії».
Нагадаємо, що Денис Гармаш у кубковому чвертьфінальному поєдинку проти «Шахтаря» вдарив головою Жуніора Мораєша, за що отримав червону картку.
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