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    Чи адекватне покарання? Контрольно-дисциплінарний комітет покарав Гармаша за удар Мораєша

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    Денис Гармаш пошкодував через власну нестриманість - Чи адекватне покарання? Контрольно-дисциплінарний комітет покарав Гармаша за удар Мораєша
    Денис Гармаш пошкодував через власну нестриманість
    Фото з соцмереж

    Динамівець пропустить не тільки матчі Кубка, а й чемпіонату

    Футболіст «Динамо» Денис Гармаш пропустить матчі УПЛ через пряму червону картку в грі Кубка України з «Шахтарем».

    На засіданні Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ, крім іншого, було розглянуто питання дискваліфікації півоборонця «Динамо» Дениса Гармаша.

    КДК прийняв рішення дискваліфікувати Гармаша на чотири матчі – бан поширюється на всі турніри, а не тільки на Кубок України.

    Таким чином, Денис пропустить українське Класичне дербі «Динамо» – «Шахтар» у чемпіонаті, а також матчі проти «Маріуполя», «Львова» та «Олександрії».

    Нагадаємо, що Денис Гармаш у кубковому чвертьфінальному поєдинку проти «Шахтаря» вдарив головою Жуніора Мораєша, за що отримав червону картку.

     Читайте також: «Шахтар» - «Динамо»: драма була, а видовища – небагато
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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України ФК «Шахтар» Жуніор Мораєш Денис Гармаш Класичне дербі
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