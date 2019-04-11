Чи адекватне покарання? Контрольно-дисциплінарний комітет покарав Гармаша за удар Мораєша



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Денис Гармаш пошкодував через власну нестриманість Фото з соцмереж

Динамівець пропустить не тільки матчі Кубка, а й чемпіонату

Футболіст «Динамо» Денис Гармаш пропустить матчі УПЛ через пряму червону картку в грі Кубка України з «Шахтарем».

На засіданні Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ, крім іншого, було розглянуто питання дискваліфікації півоборонця «Динамо» Дениса Гармаша.

КДК прийняв рішення дискваліфікувати Гармаша на чотири матчі – бан поширюється на всі турніри, а не тільки на Кубок України.

Таким чином, Денис пропустить українське Класичне дербі «Динамо» – «Шахтар» у чемпіонаті, а також матчі проти «Маріуполя», «Львова» та «Олександрії».

Нагадаємо, що Денис Гармаш у кубковому чвертьфінальному поєдинку проти «Шахтаря» вдарив головою Жуніора Мораєша, за що отримав червону картку.