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    Фантастичне Класичне дербі в 1/4 Кубка: два голи, два вилучення і серія пенальті імені П'ятова (відео)

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Дениса Гармаша вкотре підвели нерви - Фантастичне Класичне дербі в 1/4 Кубка: два голи, два вилучення і серія пенальті імені П'ятова (відео)
    Дениса Гармаша вкотре підвели нерви
    champion.com.ua

    «Шахтар» здолав запеклих суперників у післяматчевій серії

    Донецький «Шахтар» вийшов у півфінал Кубка України, перегравши у чвертьфіналу в післяматчевій серії пенальті «Динамо».

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    «Шахтар» (Донецьк) - «Динамо» (Київ) - 1:1, по пенальті 4:3

    Голи: 0:1 - Гармаш (9). 1:1 - Жуніор Мораєш (57)
    Післяматчеві пенальті: Ісмаїлі - 1:0. Віктор Циганков - 1:1. Манор Соломон - 1:1 (воротар). Сідклей - 1:2. Майкон - 2:2. Кендзьора - 2:3. Веллінґтон Нем - 3:3. Віталій Миколенко - 3:3 (воротар). Віктор Коваленко - 4:3. Володимир Шепелєв - 4:3 (воротар)
    «Шахтар»: П'ятов – Болбат, Сергій Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі – Алан Патрік (Манор Соломон, 46), Тарас Степаненко (Майкон, 91) - Марлос (Веллінґтон Нем, 68), Віктор Коваленко, Тайсон (к) - Жуніор Мораєш. Тренер – Паулу Фонсека
    «Динамо»: Денис Бойко - Кендзьора, Бурда, Кадар, Віталій Миколенко - Володимир Шепелєв, Гармаш - Віктор Циганков (к), Шапаренко (Буяльський, 83), Сідклей - Вербіч. Тренер - Олександр Хацкевич
    Судді: Максим Козиряцький - Олександр Войтюк (обидва - Запоріжжя), Володимир Володін (Херсон)
    Попередження: Тайсон (19), Тарас Степаненко (39), Алан Патрік (43), Сідклей (86), Манор Соломон (90+3), Майкон (105)  - Кендзьора (24), Шапаренко (47), Бурда (60), Буяльський (90+1)
    На 61-й хвилині попереджено і вилучено (неспортивна поведінка) Гармаша
    На 62-й хвилині попереджено, на 69-й хвилині вилучено (друге попередження) Жуніора Мораєша
    7 квітня. Харків. ОСК «Металіст»

    Рахунок динамівці відкрили дуже швидко. Паніку в оборонні редути суперника посіяло підключення в атаку по лівому флангу оборонця Віталія Миколенка. Кияни тричі розстрілювали ворота П'ятова із вбивчих становищ, але лише з третьої спроби ударом з-за меж карної зони Денисові Гармашу вдалося голкіпера збірної України пробити - 0:1.

    Зрозуміло, що швидко відкривши рахунок, кияни почали діяти в контратакувальній манері. Команда Хацкевича могла швидко пропустити у відповідь, але Тайсон гарматним пострілом метрів з 20-ти влучив у поперечину. Динамівці ж відповіли ударом зі штрафного у стійку від Віктора Циганкова.

    Врешті, перший тайм завершився мінімальною перевагою «Динамо», а відразу після поновлення гри «Шахтар» влаштував на ворота суперників божевільний штурм. Двічі поспіль після ударів Манора Соломона, який надзвичайно вдало увійшов у гру, замінивши Алана Патріка, киян врятував Денис Бойко.

    Кияни були близькими до того, щоб цей шквал стримати, але вже в ту мить, як завзяття «гірників» почало вщухати, двічі поспіль грубі помилки допускав центральний оборонець номінальних гостей Тамаш Кадар. У першому випадку киянам пощастило, що після виходу два в один атаку затягнув Марлос. В другій же ситуації Тайсон, обікравши Кадара, все зробив як треба. Передача капітана донеччан вивела Жуніора Мораєша фактично на порожні ворота - 1:1.

    Буквально через чотири хвилини становище «Динамо» взагалі виглядало критичним. Знову підвели нерви Гармаша, який не зовсім адекватно відреагував на падіння Жуніора Мораєша. Звичайно, пірнання українізованого бразильця після контакту з Денисом було схоже на симуляцію, але це не означає, що динамівець мав відповідати кивком голови. Мораєшу цього тільки було й треба. Він впав, мов убитий і скорчився з болю. А рефері закономірно Гармаша вилучив.

    Правда, довго в меншості «Динамо» не залишалося. Першу свою жовту картку Мораєш отримав за підсумками інциденту з Гармашем. Минуло лише сім хвилин і екс-динамівець небезпечно стрибнув у підкаті в ногу Миколі Шапаренку. Закономірне друге попередження рефері Максима Козиряцького вирівняло склади команд.

    Рештку основного часу суперники відіграли обережно. Не поспішали суперники розкриватися й на початку екстра-тайму.

    Першу нагоду забити мали динамівці. Ефективним виявилося синхронне підключення до наступу двох крайніх оборонців. Томаш Кендзьора справа зробив діагональну передачу, а Миколенко, набігши з протилежного краю, пас замикав - над поперечиною.Трохи згодом дивом ніхто з динамівців не замкнув передачі Циганкова зліва.

    Трохи гострішими кияни були і в другій 15-хвилинці. Однак удар Беньяміна Вербіча оборонці донеччан заблокували. Трохи згодом словенець після передачі Миколенка зліва все ж забив, але перед тим встиг підіграти собі рукою. І арбітр це помітив.

    Доля поєдинку вирішилася в післяматчевій серії, яку виграв воротар П'ятов. Хоча першим суперника переграв візаві Андрія Денис Бойко. Він ефектно відбив постріл Манора Соломона вже й з позначки і зробив свою команду фаворитом. Втім, пізніше П'ятов переграв двох молодих динамівців Миколенка та Шепелєва і вивів свою команду в півфінал.

    Іван Вербицький, «Главком»

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Паулу Фонсека Віктор Циганков Олександр Хацкевич Тарас Степаненко Беньямін Вербіч Сідклей Жуніор Мораєш Микола Шапаренко Віталій Миколенко Денис Бойко Андрій П'ятов Манор Соломон Віталій Буяльський Володимир Шепелєв Сергій Болбат Сергій Кривцов Ісмаїлі Давид Хочолава Алан Патрік Марлос Микита Бурда Віктор Коваленко Денис Гармаш Тамаш Кадар Томаш Кендзьора Майкон Тайсон Класичне дербі
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