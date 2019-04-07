Фантастичне Класичне дербі в 1/4 Кубка: два голи, два вилучення і серія пенальті імені П'ятова (відео)

Дениса Гармаша вкотре підвели нерви champion.com.ua

«Шахтар» здолав запеклих суперників у післяматчевій серії

Донецький «Шахтар» вийшов у півфінал Кубка України, перегравши у чвертьфіналу в післяматчевій серії пенальті «Динамо».

«Шахтар» (Донецьк) - «Динамо» (Київ) - 1:1, по пенальті 4:3



Голи: 0:1 - Гармаш (9). 1:1 - Жуніор Мораєш (57)

Післяматчеві пенальті: Ісмаїлі - 1:0. Віктор Циганков - 1:1. Манор Соломон - 1:1 (воротар). Сідклей - 1:2. Майкон - 2:2. Кендзьора - 2:3. Веллінґтон Нем - 3:3. Віталій Миколенко - 3:3 (воротар). Віктор Коваленко - 4:3. Володимир Шепелєв - 4:3 (воротар)

«Шахтар»: П'ятов – Болбат, Сергій Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі – Алан Патрік (Манор Соломон, 46), Тарас Степаненко (Майкон, 91) - Марлос (Веллінґтон Нем, 68), Віктор Коваленко, Тайсон (к) - Жуніор Мораєш. Тренер – Паулу Фонсека

«Динамо»: Денис Бойко - Кендзьора, Бурда, Кадар, Віталій Миколенко - Володимир Шепелєв, Гармаш - Віктор Циганков (к), Шапаренко (Буяльський, 83), Сідклей - Вербіч. Тренер - Олександр Хацкевич

Судді: Максим Козиряцький - Олександр Войтюк (обидва - Запоріжжя), Володимир Володін (Херсон)

Попередження: Тайсон (19), Тарас Степаненко (39), Алан Патрік (43), Сідклей (86), Манор Соломон (90+3), Майкон (105) - Кендзьора (24), Шапаренко (47), Бурда (60), Буяльський (90+1)

На 61-й хвилині попереджено і вилучено (неспортивна поведінка) Гармаша

На 62-й хвилині попереджено, на 69-й хвилині вилучено (друге попередження) Жуніора Мораєша

7 квітня. Харків. ОСК «Металіст»

Рахунок динамівці відкрили дуже швидко. Паніку в оборонні редути суперника посіяло підключення в атаку по лівому флангу оборонця Віталія Миколенка. Кияни тричі розстрілювали ворота П'ятова із вбивчих становищ, але лише з третьої спроби ударом з-за меж карної зони Денисові Гармашу вдалося голкіпера збірної України пробити - 0:1.

Зрозуміло, що швидко відкривши рахунок, кияни почали діяти в контратакувальній манері. Команда Хацкевича могла швидко пропустити у відповідь, але Тайсон гарматним пострілом метрів з 20-ти влучив у поперечину. Динамівці ж відповіли ударом зі штрафного у стійку від Віктора Циганкова.

Врешті, перший тайм завершився мінімальною перевагою «Динамо», а відразу після поновлення гри «Шахтар» влаштував на ворота суперників божевільний штурм. Двічі поспіль після ударів Манора Соломона, який надзвичайно вдало увійшов у гру, замінивши Алана Патріка, киян врятував Денис Бойко.

Кияни були близькими до того, щоб цей шквал стримати, але вже в ту мить, як завзяття «гірників» почало вщухати, двічі поспіль грубі помилки допускав центральний оборонець номінальних гостей Тамаш Кадар. У першому випадку киянам пощастило, що після виходу два в один атаку затягнув Марлос. В другій же ситуації Тайсон, обікравши Кадара, все зробив як треба. Передача капітана донеччан вивела Жуніора Мораєша фактично на порожні ворота - 1:1.

Буквально через чотири хвилини становище «Динамо» взагалі виглядало критичним. Знову підвели нерви Гармаша, який не зовсім адекватно відреагував на падіння Жуніора Мораєша. Звичайно, пірнання українізованого бразильця після контакту з Денисом було схоже на симуляцію, але це не означає, що динамівець мав відповідати кивком голови. Мораєшу цього тільки було й треба. Він впав, мов убитий і скорчився з болю. А рефері закономірно Гармаша вилучив.

Правда, довго в меншості «Динамо» не залишалося. Першу свою жовту картку Мораєш отримав за підсумками інциденту з Гармашем. Минуло лише сім хвилин і екс-динамівець небезпечно стрибнув у підкаті в ногу Миколі Шапаренку. Закономірне друге попередження рефері Максима Козиряцького вирівняло склади команд.

Рештку основного часу суперники відіграли обережно. Не поспішали суперники розкриватися й на початку екстра-тайму.

Першу нагоду забити мали динамівці. Ефективним виявилося синхронне підключення до наступу двох крайніх оборонців. Томаш Кендзьора справа зробив діагональну передачу, а Миколенко, набігши з протилежного краю, пас замикав - над поперечиною.Трохи згодом дивом ніхто з динамівців не замкнув передачі Циганкова зліва.

Трохи гострішими кияни були і в другій 15-хвилинці. Однак удар Беньяміна Вербіча оборонці донеччан заблокували. Трохи згодом словенець після передачі Миколенка зліва все ж забив, але перед тим встиг підіграти собі рукою. І арбітр це помітив.

Доля поєдинку вирішилася в післяматчевій серії, яку виграв воротар П'ятов. Хоча першим суперника переграв візаві Андрія Денис Бойко. Він ефектно відбив постріл Манора Соломона вже й з позначки і зробив свою команду фаворитом. Втім, пізніше П'ятов переграв двох молодих динамівців Миколенка та Шепелєва і вивів свою команду в півфінал.

Іван Вербицький, «Главком»