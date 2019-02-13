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    Чигринський увійшов до символічної збірної минулого сезону чемпіонату Греції

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    У минулому сезоні Чигринський зіграв 28 матчів у всіх турнірах - Чигринський увійшов до символічної збірної минулого сезону чемпіонату Греції
    У минулому сезоні Чигринський зіграв 28 матчів у всіх турнірах
    АЕК

    Український футболіст отримав нагороду

    У Греції відбулася церемонія нагородження кращих гравців і тренерів минулого сезону.

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    Український оборонець АЕКа Дмитро Чигринський потрапив до символічної збірної місцевого чемпіонату сезону 2017/2018. Про це повідомляє офіційний сайт афінського клубу.

    У символічну збірну сезону увійшли ще два футболісти АЕКа - Марко Лівая і Андре Сімойнш.

    Кращим серед тренерів став наставник АЕКу Маноло Хіменес. Під його керівництвом команда з Афін виборола чемпіонство.

    У сезоні 2017/2018 Чигринський зіграв за грецький клуб 28 матчів у всіх турнірах, забивши 1 м'яч і віддавши 1 гольову передачу.

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