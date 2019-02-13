Чигринський увійшов до символічної збірної минулого сезону чемпіонату Греції



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У минулому сезоні Чигринський зіграв 28 матчів у всіх турнірах АЕК

Український футболіст отримав нагороду

У Греції відбулася церемонія нагородження кращих гравців і тренерів минулого сезону.

Український оборонець АЕКа Дмитро Чигринський потрапив до символічної збірної місцевого чемпіонату сезону 2017/2018. Про це повідомляє офіційний сайт афінського клубу.

У символічну збірну сезону увійшли ще два футболісти АЕКа - Марко Лівая і Андре Сімойнш.

Кращим серед тренерів став наставник АЕКу Маноло Хіменес. Під його керівництвом команда з Афін виборола чемпіонство.

У сезоні 2017/2018 Чигринський зіграв за грецький клуб 28 матчів у всіх турнірах, забивши 1 м'яч і віддавши 1 гольову передачу.