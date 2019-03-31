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    Чинний чемпіон Формули-1 вихопив у «Феррарі» з-під носа Гран-прі Бахрейну

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    Льюїс Гемілтон виграв перше у цьому році Ґран-прі - Чинний чемпіон Формули-1 вихопив у «Феррарі» з-під носа Гран-прі Бахрейну
    Льюїс Гемілтон виграв перше у цьому році Ґран-прі
    Укрінформ

    Перші два місця в Сахірі у пілотів «Мерседеса»

    У Сахірі завершився другий етап чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1. Переможцем Ґран-прі Бахрейну став британець Льюїс Гемілтон («Мерседес»).

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    Більшу частину гонки лідирував переможець кваліфікації Шарль Леклер («Феррарі»). Однак за десять кіл до фінішу у нього зіпсувався двигун і монегаска легко обігнали пілоти «Мерседесу» - Льюїс Гемілтон та фін Валттері Боттас.

    У підсумку, Гемілтон став переможцем. Друге місце у Боттаса. Третім фінішував Леклер.  На четвертому і п’ятому місцях завершили гонку Макс Ферстаппен («Ред Булл») і Себастьян Феттель («Феррарі»).

    Після двох етапів у загальному заліку лідирує Боттас, який набрав 44 очки і на один пункт випереджає Гемілтона. На третьому місці Ферстаппен – 27 очок.

    Третій етап чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1 – Ґран-прі Китаю – відбудеться 12-14 квітня в Шанхаї.

     Читайте також: «Феррарі» офіційно представила свій новий болід

    Джерело: Укрінформ

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