Чинний чемпіон Формули-1 вихопив у «Феррарі» з-під носа Гран-прі Бахрейну



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Льюїс Гемілтон виграв перше у цьому році Ґран-прі Укрінформ

Перші два місця в Сахірі у пілотів «Мерседеса»

У Сахірі завершився другий етап чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1. Переможцем Ґран-прі Бахрейну став британець Льюїс Гемілтон («Мерседес»).

Більшу частину гонки лідирував переможець кваліфікації Шарль Леклер («Феррарі»). Однак за десять кіл до фінішу у нього зіпсувався двигун і монегаска легко обігнали пілоти «Мерседесу» - Льюїс Гемілтон та фін Валттері Боттас.

У підсумку, Гемілтон став переможцем. Друге місце у Боттаса. Третім фінішував Леклер. На четвертому і п’ятому місцях завершили гонку Макс Ферстаппен («Ред Булл») і Себастьян Феттель («Феррарі»).

Після двох етапів у загальному заліку лідирує Боттас, який набрав 44 очки і на один пункт випереджає Гемілтона. На третьому місці Ферстаппен – 27 очок.

Третій етап чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1 – Ґран-прі Китаю – відбудеться 12-14 квітня в Шанхаї.

Джерело: Укрінформ