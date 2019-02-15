«Феррарі» офіційно представила свій новий болід



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Новий болід «Феррарі» SF90

Перші випробування нового боліда пройдуть на зимових тестах Формули-1 в Барселоні

Італійська команда «Феррарі» офіційно представила свій новий болід, який буде використовувати в сезоні-2019 чемпіонату світу. Новинка отримала індекс SF90 в честь 90-річчя від дня заснування «Феррарі».

Перші випробування нового боліда пройдуть на зимових тестах Формули-1 в Барселоні, що стартують у понеділок, 18 лютого.

Гонщиками «Феррарі» в сезоні-2019 стануть німець Себастьян Феттель і його новий напарник монегаск Шарль Леклер, який змінив фіна Кімі Райкконена. Команду очолює Маттіа Бінотто, який також є технічним директором «Феррарі».

Джерело: Чемпионат.com