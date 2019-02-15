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    «Феррарі» офіційно представила свій новий болід

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    Новий болід &laquo;Феррарі&raquo; SF90 - «Феррарі» офіційно представила свій новий болід
    Новий болід «Феррарі» SF90

    Перші випробування нового боліда пройдуть на зимових тестах Формули-1 в Барселоні

    Італійська команда «Феррарі» офіційно представила свій новий болід, який буде використовувати в сезоні-2019 чемпіонату світу. Новинка отримала індекс SF90 в честь 90-річчя від дня заснування «Феррарі».

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    «Феррарі» офіційно представила свій новий болід
    «Феррарі» офіційно представила свій новий болід
    «Феррарі» офіційно представила свій новий болід
    «Феррарі» офіційно представила свій новий болід

    Перші випробування нового боліда пройдуть на зимових тестах Формули-1 в Барселоні, що стартують у понеділок, 18 лютого.

    Гонщиками «Феррарі» в сезоні-2019 стануть німець Себастьян Феттель і його новий напарник монегаск Шарль Леклер, який змінив фіна Кімі Райкконена. Команду очолює Маттіа Бінотто, який також є технічним директором «Феррарі».

    Джерело: Чемпионат.com

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