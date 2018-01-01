Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 візьме участь у чемпіонаті світу 2018 року

А от жіноча команда, очевидно, пропустить цей турнір

Наступний чемпіонат світу з баскетболу 3х3 відбудеться на найбільшій критій арені світу. Матчі турніру проходитимуть у столиці Філіппін – Манілі – на 55-тисячному критому стадіоні «Арена Філіппіни». Усього у чемпіонаті світу візьмуть участь 40 збірних із 37 країн, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. Від