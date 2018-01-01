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    Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 візьме участь у чемпіонаті світу 2018 року

    А от жіноча команда, очевидно, пропустить цей турнір
    Наступний чемпіонат світу з баскетболу 3х3 відбудеться на найбільшій критій арені світу. Матчі турніру проходитимуть у столиці Філіппін – Манілі – на 55-тисячному критому стадіоні «Арена Філіппіни». Усього у чемпіонаті світу візьмуть участь 40 збірних із 37 країн, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. Від
    • Сьогодні, 13:44
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    &laquo;Арена Філіппіни&raquo;
    «Арена Філіппіни»

    А от жіноча команда, очевидно, пропустить цей турнір

    Наступний чемпіонат світу з баскетболу 3х3 відбудеться на найбільшій критій арені світу.

    Матчі турніру проходитимуть у столиці Філіппін – Манілі – на 55-тисячному критому стадіоні «Арена Філіппіни».

    Усього у чемпіонаті світу візьмуть участь 40 збірних із 37 країн, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Від України у змаганнях виступатиме чоловіча національна збірна.

    На останньому чемпіонаті світу з баскетболу 3х3 2017 року у Франції українська чоловіча команда посіла п’яте місце.

    Водночас, українські жінки вибороли бронзу. Однак, наразі не повідомляється , що і наші співвітчизниці поїдуть на чемпіонат світу-2018.

    Першість світу 2018 року проходитиме у Манілі 8-12 червня.

    Нагадаємо, ФІБА внесла Україну до попереднього списку учасників кваліфікації Кубку світу 3х3.

    чемпіонат світу Збірна України Філіппіни баскетбол
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