«Чорноморець» не зміг здолати вдома суперника з нижчої ліги



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«Чорноморець» та «Колос» не забивали в Одесі ФК «Чорноморець»

Одесити зіграли вдома в нульову нічию в першому матчі плей-оф за місце в Прем’єрі-лізі

Одеський «Чорноморець» не зміг вдома забити ковалівському «Колосу» з першої ліги в першому матчі плей-оф за місце в Прем’єр-лізі. Тепер все має вирішитися на полі «Колоса» 8 червня.

«Чорноморець» (Одеса) – «Колос» (Ковалівка) – 0:0

«Чорноморець»: Литовченко, Рижук, Голіков, Гошкодеря, Аржанов, Бабенко Р., Хамелюк, Норенков, Танчик, Павлов В. (Семенів, 79), Вільхамссон (Чорній, 70). Тренер – Ангел Червенков.

«Колос»: Яшков, Сахневич, Максименко, Банасевич (Морозко, 50), Гавриш, Мілько, Мігунов, Ільїн, Задоя, Лисенко (Джемаль, 68), Нехтій (Бондаренко, 83). Тренер – Руслан Костишин.

Судді: Абдула – Висоцький, Корнійко, Іванов.

Попередження: Норенков (70) – Лисенко (67), Джемаль (90+2)

4 червня. Одеса. Стадіон «Черноморець». 19:00

Очікувано вищі за класом господарі швидко захопили контроль над м’ячем та в цілому за ходом боротьби. Та особливої користі одесити з того не отримали. Гості ж поступово адаптувалися й стали відповідати контрвипадами. Втім також без особливого успіху.

Лише після тридцяти хвилин гри вболівальники побачили більш-менш небезпечний момент, коли Танчик пробив вище поперечини.

Попри номінальну різницю в класі господарі так нічого суттєвого не створили проти суперника з нижчого дивізіону.

З початком другої 45-хвилинки гості на певний час захопили ініціативу. Та швидко втратили активного Банасавича, який дочасно залишив гру через травму.

Суперники до кінця матчу так і не змогли відкрити рахунок. Відтак доля місця в Прем’єр-лізі для цієї пари вирішиться 8 червня на полі «Колоса».