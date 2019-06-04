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    Президент та тренер «Динамо» проведуть переговори 5 червня

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    Ігор Суркіс та Олександр Хацкевич - Президент та тренер «Динамо» проведуть переговори 5 червня
    Ігор Суркіс та Олександр Хацкевич
    iSport

    Названо причину переносу зустрічі Суркіса та Хацкевича

    Названо причину переносу зустрічі президента «Динамо» Ігоря Суркіса з тренером Олександром Хацкевичем за підсумками сезону. Про це повідомив журналіст Ігор Циганик.

    «Поспілкувався з Хацкевичем. Він не ініціював перенос цієї зустрічі. Вона не відбулася через збіг обставин. Але вже 5 червня у Хацкевича та Суркіса буде розмова», - написав Циганик в Твіттері.

    Нагадаємо, «Динамо» за підсумками чемпіонату України фінішувало другим, з 11-очковим відставанням від «Шахтаря».

    Наразі контракт Хацкевича з «Динамо» вичерпав термін дії.

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