Президент та тренер «Динамо» проведуть переговори 5 червня



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Ігор Суркіс та Олександр Хацкевич iSport

Названо причину переносу зустрічі Суркіса та Хацкевича

Названо причину переносу зустрічі президента «Динамо» Ігоря Суркіса з тренером Олександром Хацкевичем за підсумками сезону. Про це повідомив журналіст Ігор Циганик.

«Поспілкувався з Хацкевичем. Він не ініціював перенос цієї зустрічі. Вона не відбулася через збіг обставин. Але вже 5 червня у Хацкевича та Суркіса буде розмова», - написав Циганик в Твіттері.

Нагадаємо, «Динамо» за підсумками чемпіонату України фінішувало другим, з 11-очковим відставанням від «Шахтаря».

Наразі контракт Хацкевича з «Динамо» вичерпав термін дії.

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