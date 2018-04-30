Чучукало та Ягодка стали чемпіонами України з фехтування

Для Дмитра це перше золото на внутрішній арені у кар'єрі

Київський рапірист Дмитро Чучукало вперше став переможцем чемпіонату України в особистій першості. У вирішальному поєдинку він у напруженій боротьбі відібрав золоту медаль в одного з лідерів збірної України Андрія Погребняка, закінчивши бій з рахунком 15:14. Бронзовими призерами турніру стали львів'яни Ростислав Герцик і Клод Юнес, інформує



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Ягодка

Для Дмитра це перше золото на внутрішній арені у кар'єрі

Київський рапірист Дмитро Чучукало вперше став переможцем чемпіонату України в особистій першості.

У вирішальному поєдинку він у напруженій боротьбі відібрав золоту медаль в одного з лідерів збірної України Андрія Погребняка, закінчивши бій з рахунком 15:14.

Бронзовими призерами турніру стали львів'яни Ростислав Герцик і Клод Юнес, інформує офіційний сайт Національної федерації фехтування України.

У командній першості перемогу також святкували господарі доріжок. У бою за золото команда «Київ-1» у складі Володимира Колтига, Андрія Погребняка, Дмитра Чучукала та Ярослава Степури з мінімальною перевагою – 45:44 – перемогла рапіристів Юрія Джуса, Ростислава Герцика, Максима Гаравського та Клода Юнеса з «Львів-1» .

Бронзові медалі дісталися гостям з Молдови.

Одесит Андрій Ягодка виграв золото чемпіонату України з фехтування на шаблях.

У підсумковому поєдинку змагального дня Ягодка виявився сильнішим Олексія Стаценка з Києва, завершивши зустріч з рахунком 15:11.

Олександра Каракай з Черкас і Юрій Цапа з Миколаєва стали володарями бронзових нагород.

У командному турнірі чемпіонами України стали представники збірної «Миколаїв-1»: Богдан Боговін, Андрій Голованов, Богдан Платонов і Юрій Цап. У фіналі миколаївці здобули перемогу з рахунком 45:38 над командою «Черкаси-1», за яку виступали Олександр Каракай, Олександр Красовський, Іван і Юрій Нікітіни.

На третьому місці зупинилися кияни Вадим Байдаченко, Іван Писаренко, Олексій Стаценко і Олександр Яцюк.