Цимбал фінішував сьомим у спринті на літньому чемпіонаті світу з біатлону
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Розсилка
У дівчат Анна Кривонос стала 15-ою
На літньому чемпіонаті світу з біатлону у чеському Нове-Мєсто у суботу, 25 серпня, відбуваються спринтерські гонки.
Зокрема, вже завершили свої виступи юніори.
Щоправда, в обох гонках українські спортсмени у реальну боротьбу за медалі не втрутилися.
Найкращий результат показав Богдан Цимбал, який фінішував на сьомому місці.
Літній чемпіонат світу 2018 року з біатлону
Спринти
Юніорки
1. Каміла Жук (Польща) (1+1) - 22:42.9
2. Маркета Давидова (Чехія) (1+2) - +41.1
3. Валерія Васнецова (Росія) (2+1) - +1:06.1
...15. Анна Кривонос (Україна) (0+3) - +2:47.6
...23. Любов Кип’яченкова (Україна) (0+3) - +3:30.7
...24. Христина Дмитренко (Україна) (1+2) - +3:31.2
...27. Оксана Коваленко (Україна) (2+2) - +3:53.3
...32. Валерія Дмитренко (Україна) (2+0) - +4:24.2
...35. Ганна Коваленко (Україна) (2+2) - +4:39.7
Юніори
1. Якуб Ствртецьки (Чехія) (0+3) - 25:56.4
2. В’ячеслав Малєєв (Росія) (2+0) - +7.0
3. Вітеслав Горніг (Чехія) (2+0) - +22.3
...7. Богдан Цимбал (Україна) (1+2) - +45.7
...13. Руслан Бригадир (Україна) (2+1) - +1:18.7
...15. Владислав Кошовець (Україна) (1+0) - +1:35.5
...21. Євген Івченко (Україна) (2+1) - +1:56.7
...29. Сергій Телень (Україна) (3+1) - +2:33.6
...36. Олександр Пономаренко (Україна) (1+1) - +2:54.5