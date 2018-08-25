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    Цимбал фінішував сьомим у спринті на літньому чемпіонаті світу з біатлону

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    Цимбал фінішував сьомим у спринті на літньому чемпіонаті світу з біатлону

    У дівчат Анна Кривонос стала 15-ою

    На літньому чемпіонаті світу з біатлону у чеському Нове-Мєсто у суботу, 25 серпня, відбуваються спринтерські гонки.

    Зокрема, вже завершили свої виступи юніори.

    Щоправда, в обох гонках українські спортсмени у реальну боротьбу за медалі не втрутилися.

    Найкращий результат показав Богдан Цимбал, який фінішував на сьомому місці.

    Літній чемпіонат світу 2018 року з біатлону

    Спринти

    Юніорки

    1. Каміла Жук (Польща) (1+1) - 22:42.9
    2. Маркета Давидова (Чехія) (1+2) - +41.1
    3. Валерія Васнецова (Росія) (2+1) - +1:06.1
    ...15. Анна Кривонос (Україна) (0+3) - +2:47.6
    ...23. Любов Кип’яченкова (Україна) (0+3) - +3:30.7
    ...24. Христина Дмитренко (Україна) (1+2) - +3:31.2
    ...27. Оксана Коваленко (Україна) (2+2) - +3:53.3
    ...32. Валерія Дмитренко (Україна) (2+0) - +4:24.2
    ...35. Ганна Коваленко (Україна) (2+2) - +4:39.7

    Юніори

    1. Якуб Ствртецьки (Чехія) (0+3) - 25:56.4
    2. В’ячеслав Малєєв (Росія) (2+0) - +7.0
    3. Вітеслав Горніг (Чехія) (2+0) - +22.3
    ...7. Богдан Цимбал (Україна) (1+2) - +45.7
    ...13. Руслан Бригадир (Україна) (2+1) - +1:18.7
    ...15. Владислав Кошовець (Україна) (1+0) - +1:35.5
    ...21. Євген Івченко (Україна) (2+1) - +1:56.7
    ...29. Сергій Телень (Україна) (3+1) - +2:33.6
    ...36. Олександр Пономаренко (Україна) (1+1) - +2:54.5

    біатлон чемпіонат світу українці
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