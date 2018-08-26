Цимбал виборов срібло у гонці переслідування на Чемпіонаті світу з літнього біатлону



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Богдан Цимбал

Українець програв переможцю 21 секунду

У неділю, 26-го серпня, на чемпіонаті світу з літнього біатлону в чеському Нове Место юніори розіграли нагороди в гонці переслідування.

Українець Богдан Цимбал фінішував другим з двома промахами і програв переможцю 21 секунду.

Серед четвірки інших наших хлопців, які вийшли сьогодні на старт, двоє зуміли дещо поліпшити стартові позиції після спринту, але загальне враження виявилося змазаним великим числом промахів.

Так, Владислав Кошевець при п'яти колах штрафу розміняв 15-е місце на 14-е, Євген Івченко, настрілявши дев'ять кіл штрафу, зберіг 21-у сходинку, а Сергій Телень, промахнувшись шість разів, фінішував 25-м після 29-ї позиції днем раніше.

І лише Руслану Бригадиру не вдалося досягти прогресу: на двох рубежах стоячи він допустив шість помилок і в підсумку фінішував 16-м.

Літній чемпіонат світу 2018 року з біатлону

Гонка переслідування

Юніори

1 (2). В'ячеслав Малєєв (Росія) - 35.00,0 (0 + 1 + 1 + 0)

2 (7). Богдан Цимбал (Україна) - 21,3 (1 + 0 + 1 + 0)

3 (3). Вітеслав Хорніг (Чехія) - 51,2 (1 + 0 + 1 + 1)

14 (15). Владислав Кошовець (Україна) - 4:45,8 (3 + 1 + 0 + 1)

16 (13). Руслан Бригадир (Україна) - 4:52,6 (0 + 0 + 3 + 3)

21 (21). Євген Івченко (Україна) - 5:18,9 (1 + 5 + 1 + 2)

25 (29). Сергій Телень (Україна) - 5:56,3 (0 + 2 + 2 + 2)

Джерело: biathlon.com.ua