Cтало відомо, чому Роман Зозуля знову не потрапив у заявку «Альбасете»

В поточному сезоні в активі Зозулі 7 голів за «Альбасете»

«Альбасете» на своєму офіційному сайті опублікував заявку на матч 28 туру Сегунди проти «Нумансії». У списку гравців не опинилось Романа Зозулі. Нападник «Альбасете» Роман Зозуля не потрапив у заявку на поєдинок 28 туру Сегунди проти «Нумансії». 28-річний нападник отримав пошкодження, інформує