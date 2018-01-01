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    Cтало відомо, чому Роман Зозуля знову не потрапив у заявку «Альбасете»

    В поточному сезоні в активі Зозулі 7 голів за «Альбасете»
    «Альбасете» на своєму офіційному сайті опублікував заявку на матч 28 туру Сегунди проти «Нумансії». У списку гравців не опинилось Романа Зозулі. Нападник «Альбасете» Роман Зозуля не потрапив у заявку на поєдинок 28 туру Сегунди проти «Нумансії». 28-річний нападник отримав пошкодження, інформує
    • Сьогодні, 14:54
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    Роман Зозуля. Фото: ФК Альбасете
    Роман Зозуля. Фото: ФК Альбасете

    В поточному сезоні в активі Зозулі 7 голів за «Альбасете»

    «Альбасете» на своєму офіційному сайті опублікував заявку на матч 28 туру Сегунди проти «Нумансії». У списку гравців не опинилось Романа Зозулі.

    Нападник «Альбасете» Роман Зозуля не потрапив у заявку на поєдинок 28 туру Сегунди проти «Нумансії». 28-річний нападник отримав пошкодження, інформує офіційний сайт клубу.

    Зазначимо, що попередній матч «Альбасете» українець також пропустив через проблеми з гомілкою.

    В поточному сезоні в активі Зозулі 7 голів за «Альбасете», проте востаннє українець забивав ще 9 грудня 2017 року. Після 27 турів «Альбасете» посідає 17 місце в Сегунді.

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