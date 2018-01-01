«Десна» підписала контракт з відомим українським голкіпером

Гравець свого часу захищав ворота «Севастополя»

Вже за два дні чернігівська «Десна» відправиться на другий начально-тренувальний збір, який цього разу пройде на березі Чорного моря в Турречині. У четвер, 1 лютого стало відомо, що разом з командою на збір поїде і новий воротар – Ігор Литовка, який став гравцем «Десни». Про це повідомив офіційний сайт



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Ігор Литовка. Фото: FootBoom.com

Гравець свого часу захищав ворота «Севастополя»

Вже за два дні чернігівська «Десна» відправиться на другий начально-тренувальний збір, який цього разу пройде на березі Чорного моря в Турречині.

У четвер, 1 лютого стало відомо, що разом з командою на збір поїде і новий воротар – Ігор Литовка, який став гравцем «Десни».

Про це повідомив офіційний сайт «сіверян».

Литовка відомий своїми виступами за «Севастополь».

Улітку 2014 року, після того як «Севастополь» знявся зі змагань, на правах вільного агента перейшов до складу новачка Прем’єр-ліги «Олімпіка» (Донецьк), в березні 2016 року став гравцем латвійського клубу «Рига».