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    «Десна» подвійним дублем розгромила «Маріуполь»

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    &laquo;Маріуполь&raquo; - &laquo;Десна&raquo; - «Десна» подвійним дублем розгромила «Маріуполь»
    «Маріуполь» - «Десна»
    ФК «Десна»

    Команда Олександра Рябоконя повернулася на друге місце

    «Десна» розгромила на виїзді «Маріуполь» у матчі 9-го туру Прем’єр-ліги.

     «Маріуполь» - «Десна» (Чернігів) – 0:4

    Голи: 0:1 – Хльобас (20). 0:2 – Філіппов (21). 0:3 –  Хльобас (67). 0:4 – Філіппов (81)

    «Маріуполь»: Гальчук, Чоботенко, Дава, Танковський, Топалов, Мишньов, Чурко (Кащук, 59), Федорчук, Кирюханцев (Полегенько, 76), Корнієнко (Горбунов, 46), Вакула. Тренер – Олександр Бабич.
    «Десна»: Паст, Огиря, Кузик (Калитвинцев, 79), Філиппов, Картушов, Хльобас, Гитченко, Мостовой, Конопля, Імереков, Д. Фаворов. Тренер – Олександр Рябоконь.
    Попередження:
    Судді: Кзик – Трехліб, Жарий, Копієвський.

    29 вересня. Маріуполь. Стадіон імені Бойка

     Дебют зустрічі проходив за рівної боротьби з невеликою перевагою за гостротою атак на боці господарів. То ж подальший перебіг подій став дещо несподіваним.

    У середині першої 45-хвилинки гості нокаутували господарів двома майже одночасними голами. Спочатку Хльобас потужно пробив під поперечину, а за якусь хвилину Філіппов реалізував вихід віч-на-віч.

    У другій половині події розгорталися вже за контролю гостей. В підсумку ті ж Хлбобас з Філіпповим забили ще по м’ячу.

    Спочатку Хльобас утік від опікунів та пробив повз голкіпера маріупольців, а потім Філіппов влучно замкнув подачу Картушова.

    У підсумку «Десна» повернулася на друге місце в чемпіонаті України, а «Маріуполь» залишився восьмим.

     

    У наступному турі «Маріуполь» 5 жовтня грає в Полтаві проти «Ворскли», а «Десна» того ж дня приймає вдома «Олімпік».

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