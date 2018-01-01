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    10 українських біатлоністів здобули право виступити у гонках переслідування на чемпіонаті Європи

    Ірина Варвинець буде стартувати першою у жінок
    У суботу, 27 січня, в італійському Ріднау чемпіонат Європи з біатлону 2018 року продовжиться двома гонками переслідування. Відео-трансляція буде доступна на сайті IBU, а також на телеканалі UA:Перший. Як інформує офіційний сайт Федерації біатлону України, на старт повинні вийти 10 українських спортсменів. Зазначимо, що все ж таки не всі можуть
    • Сьогодні, 08:27
    • Розсилка
    Ірина Варвинець. Фото: ФБУ
    Ірина Варвинець. Фото: ФБУ

    Ірина Варвинець буде стартувати першою у жінок

    У суботу, 27 січня, в італійському Ріднау чемпіонат Європи з біатлону 2018 року продовжиться двома гонками переслідування. Відео-трансляція буде доступна на сайті IBU, а також на телеканалі UA:Перший.

    Як інформує офіційний сайт Федерації біатлону України, на старт повинні вийти 10 українських спортсменів.

    Зазначимо, що все ж таки не всі можуть взяти участь у персьюті, адже тому ж Сергію Семенову чи Юлії Журавок буде важко боротися за нагороди.

    Тому, цілком можливо, що вони побережуть сили для неділі, щоб відпочити і з новими силами стартувати у змішаних естафетах.

    Переслідування. Чоловіки (14:00)

    5. Артем Прима - +0:39
    8. Дмитро Підручний - +0:48
    29. Сергій Семенов - +1:36
    36. Руслан Ткаленко - +1:46

    Переслідування. Жінки (16:00)

    1. Ірина Варвинець
    16. Надія Бєлкіна - +0:53
    23. Яна Бондар - +1:00
    27. Ольга Абрамова - +1:05
    42. Марія Панфілова - +1:33
    44. Юлія Журавок - +1:36

    біатлон чемпіонат Європи
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