10 українських біатлоністів здобули право виступити у гонках переслідування на чемпіонаті Європи
- Сьогодні, 08:27
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Розсилка
Ірина Варвинець буде стартувати першою у жінок
У суботу, 27 січня, в італійському Ріднау чемпіонат Європи з біатлону 2018 року продовжиться двома гонками переслідування. Відео-трансляція буде доступна на сайті IBU, а також на телеканалі UA:Перший.
Як інформує офіційний сайт Федерації біатлону України, на старт повинні вийти 10 українських спортсменів.
Зазначимо, що все ж таки не всі можуть взяти участь у персьюті, адже тому ж Сергію Семенову чи Юлії Журавок буде важко боротися за нагороди.
Тому, цілком можливо, що вони побережуть сили для неділі, щоб відпочити і з новими силами стартувати у змішаних естафетах.
Переслідування. Чоловіки (14:00)
5. Артем Прима - +0:39
8. Дмитро Підручний - +0:48
29. Сергій Семенов - +1:36
36. Руслан Ткаленко - +1:46
Переслідування. Жінки (16:00)
1. Ірина Варвинець
16. Надія Бєлкіна - +0:53
23. Яна Бондар - +1:00
27. Ольга Абрамова - +1:05
42. Марія Панфілова - +1:33
44. Юлія Журавок - +1:36