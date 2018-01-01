10 українських біатлоністів здобули право виступити у гонках переслідування на чемпіонаті Європи

Ірина Варвинець буде стартувати першою у жінок

У суботу, 27 січня, в італійському Ріднау чемпіонат Європи з біатлону 2018 року продовжиться двома гонками переслідування. Відео-трансляція буде доступна на сайті IBU, а також на телеканалі UA:Перший. Як інформує офіційний сайт Федерації біатлону України, на старт повинні вийти 10 українських спортсменів. Зазначимо, що все ж таки не всі можуть



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Ірина Варвинець. Фото: ФБУ

Ірина Варвинець буде стартувати першою у жінок

У суботу, 27 січня, в італійському Ріднау чемпіонат Європи з біатлону 2018 року продовжиться двома гонками переслідування. Відео-трансляція буде доступна на сайті IBU, а також на телеканалі UA:Перший.

Як інформує офіційний сайт Федерації біатлону України, на старт повинні вийти 10 українських спортсменів.

Зазначимо, що все ж таки не всі можуть взяти участь у персьюті, адже тому ж Сергію Семенову чи Юлії Журавок буде важко боротися за нагороди.

Тому, цілком можливо, що вони побережуть сили для неділі, щоб відпочити і з новими силами стартувати у змішаних естафетах.

Переслідування. Чоловіки (14:00)

5. Артем Прима - +0:39

8. Дмитро Підручний - +0:48

29. Сергій Семенов - +1:36

36. Руслан Ткаленко - +1:46

Переслідування. Жінки (16:00)

1. Ірина Варвинець

16. Надія Бєлкіна - +0:53

23. Яна Бондар - +1:00

27. Ольга Абрамова - +1:05

42. Марія Панфілова - +1:33

44. Юлія Журавок - +1:36