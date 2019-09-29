«Динамо» перемогло вдома «Дніпро-1» (відео)



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Вербич выдкрив рахунок у матчі проти «Дніпра-1» ФК «Динамо»

Кияни піднялися на третє місце в турнірній таблиці

Київське «Динамо» перемогло «Дніпро-1» в матчі 9-го туру чемпіонату України.

«Динамо» - «Дніпро-1» - 2:0

Гол: 1:0 – Вербич (30). 2:0 – Циганков (80, з пенальті)

«Динамо»: Бущан - Кендзьора, Шабанов, Кадар, Миколенко - Циганков, Сидорчук, Гармаш, Вербич - Бєсєдин, Соль (Буяльський, 57). Тренер – Олексій Михайличенко.

«Дніпро-1»: Юрчук - Сафронов, Лопирьонок, Логінов, Польовий - Кравченко, Когут - Чичиков, Батагов (Вакуленко, 46), Назаренко – Супряга (Куліш, 70). Тренер – Дмитро Михайленко.

Попередження: Гармаш (51) – Шабанов (37), Батагов (40), Супряга (55), Вакулко (71), Назаренко (76).

Судді: Абдула – Висоцький, Шлончак, Пасхал.

29 вересня. НСК «Олімпійський»

Київське «Динамо» контролювало хід домашнього поєдинку проти «Дніпра-1». Логічним наслідком переваги господарів стали голи Вербича та Циганкова з пенальті в кожному з двох таймів.

У наступному туру 6 жовтня кияни грають на виїзді проти «Колоса», а «Дніпро-1» того ж дня гратиме вдома проти «Шахтаря».

Київське «Динамо» перемогло «Дніпро-1» в матчі 9-го туру чемпіонату України.

«Динамо» - «Дніпро-1» - 2:0

Гол: 1:0 – Вербич (30). 2:0 – Циганков (80, з пенальті)

«Динамо»: Бущан - Кендзьора, Шабанов, Кадар, Миколенко - Циганков, Сидорчук, Гармаш, Вербич - Бєсєдин, Соль (Буяльський, 57). Тренер – Олексій Михайличенко.

«Дніпро-1»: Юрчук - Сафронов, Лопирьонок, Логінов, Польовий - Кравченко, Когут - Чичиков, Батагов (Вакуленко, 46), Назаренко – Супряга (Куліш, 70). Тренер – Дмитро Михайленко.

Попередження: Гармаш (51) – Шабанов (37), Батагов (40), Супряга (55), Вакулко (71), Назаренко (76).

Судді: Абдула – Висоцький, Шлончак, Пасхал.

29 вересня. НСК «Олімпійський»

Київське «Динамо» контролювало хід домашнього поєдинку проти «Дніпра-1». Логічним наслідком переваги господарів стали голи Вербича та Циганкова з пенальті в кожному з двох таймів.

У наступному туру 6 жовтня кияни грають на виїзді проти «Колоса», а «Дніпро-1» того ж дня гратиме вдома проти «Шахтаря».