«Динамо» представило Дуелунда (фото)



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Міккель Дуелунд. Фото: ФК Динамо

Гравець отримав із рук головного тренера ігрову футболку зі своїм №99 та прізвищем на спині

Перед початком прес-конференції напередодні стартового матчу у груповому турнірі Ліги Європи проти «Астани» представникам вітчизняних ЗМІ було представлено новачка команди – 21-річного Міккеля Дуелунда з Данії.

Про це повідомляє прес-служба київського клубу.

«Трансферна кампанія наша завершена, і в нас з’явився ще один футболіст. Раді бачити його. Хлопець молодий, креативний – із того, що мені довелося бачити. Ця позиція в нас затребувана, тому я бажаю показати йому свої найкращі якості, і щоб його гра приносила результат команді та задоволення вболівальникам, – представив футболіста наставник «Динамо» Олександр Хацкевич

Традиційно для подібних заходів гравець отримав із рук головного тренера ігрову футболку зі своїм №99 та прізвищем на спині, після чого трохи попозував для фото- та телекамер.

Фото: dynamo.kiev.ua

«Я в команді майже тиждень, і задоволений із того, що бачу тут. Сподіваюся, що своєю грою буду приносити користь «Динамо» як у чемпіонаті України, так і в Лізі Європи. Перехід до «Динамо» – це новий виклик для мене. Приміром, бразилець Роналдо, коли переходив до «Мілана», то взяв собі 99-й номер. Він дуже класний гравець, тому я подумав: «А чому б і мені не зробити так само?» (посміхається).