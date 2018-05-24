«Динамо» приписують інтерес до нападника, який не відзначається результативністю

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Гонсало Пасьєнсія

У київський клуб сватають португальця, який має за плечима один матч за національну збірну

Київське «Динамо» може найближчим часом підсилитися нападником «Порту» Гонсало Пасьєнсією.

Принаймні, про це повідомляє портал Desporto ao Minuto.

Кияни є одним з головних претендентів на 23-річного португальця, якого керівництво «Порту» збирається продати цього літа.

Пасьєнсія перебуває у полі зору відразу декількох клубів, але саме «Динамо» готове зробити конкретну та фінансово вигідну пропозицію по трансферу. Кияни навіть готові прискорити переговори, щоб випередити конкурентів у боротьбі за футболіста.

Пасьєнсія є вихованцем «Порту», але віддавався в оренду в «Академіку» (29 матчів, три голи), «Олімпіакос» (1/0), «Ріу Аве» (15/1) та «Віторію Сетубал» (24/10), кольори якої він захищав до січня цього року.

У нинішньому сезоні провів за «Порту» 12 матчів у всіх турнірах, але забитими м'ячами не відрізнявся.

Всього ж на його рахунку 16 матчів за основу «Порту» в усіх турнірах та один забитий гол. Ще 35 матчів Пасьєнсія провів за «Порту-2», забивши у них 14 голів.

Викликався у різні молодіжні збірні Португалії, має в активі один матч за національну збірну своєї країни.

Гонсало – син тренера Домінгуша Пасьєнсії, який працював у таких клубах як «Брага», «Спортинг», «Депортиво», «Кайсеріспор», «Сетубал» та АПОЕЛ. Під його керівництвом «Брага» вибила «Динамо» з 1/4 фіналу Ліги Європи у сезоні-2010/11.

Джерело: Динамоманія