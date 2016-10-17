«Динамо» приписують інтерес до півзахисника з чемпіонату Білорусі

Білоруські ЗМІ стверджують, що кияни цікавляться Мірко Іваничем з БАТЕ

Київське «Динамо», головним тренером якого є білоруський фахівець Олександр Хацкевич, проявляє інтерес до півзахисника БАТЕ Мірко Іванича. Також відомо, що гравцем збірної Чорногорії жваво цікавиться сербська «Црвена Звезда». Щоправда, сам футболіст поки ці чутки не коментує. На пряме запитання про майбутнє місце роботи,



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Мірко Іванич

Білоруські ЗМІ стверджують, що кияни цікавляться Мірко Іваничем з БАТЕ

Київське «Динамо», головним тренером якого є білоруський фахівець Олександр Хацкевич, проявляє інтерес до півзахисника БАТЕ Мірко Іванича.

Також відомо, що гравцем збірної Чорногорії жваво цікавиться сербська «Црвена Звезда».

Щоправда, сам футболіст поки ці чутки не коментує.

На пряме запитання про майбутнє місце роботи, Іванич відповів: «Без коментарів», інформує «Прессбол».

Зауважимо, що Іванич народився у Сербії та навіть виступав за молодіжну збірну цієї країни (один поєдинок).

Проте у березні 2017 року був запрошений до національної збірної Чорногорії, у складі якої дебютував 26 березня у відбірному матчі Чемпіонату світу 2018 проти Польщі.

З 2016 року грає за білоруський БАТЕ, де має непогану статистику. За два сезони від віддав 12 передач і забив 10 голів.

Нагадаємо, футболісти «Динамо» підтримали поранених бійців АТО.