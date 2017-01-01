Футболісти «Динамо» підтримали поранених бійців АТО (фотогалерея)

Гравці подякували солдатам за захист країни та подарували м'ячі з автографами, шарфи, футболки

Гравці футбольного клубу «Динамо» завітали до поранених воїнів АТО в одному зі шпиталів, принесли їм м'ячі з автографами, шарфи, футболки та продукти. Про це у своєму Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова. «Футболістів «Динамо» наші воїни чекали, як діти Новий рік. Зустріч пройшла дуже бурхливо, хоча видно



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Гравці подякували солдатам за захист країни та подарували м'ячі з автографами, шарфи, футболки

Гравці футбольного клубу «Динамо» завітали до поранених воїнів АТО в одному зі шпиталів, принесли їм м'ячі з автографами, шарфи, футболки та продукти.

Про це у своєму Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова.

«Футболістів «Динамо» наші воїни чекали, як діти Новий рік. Зустріч пройшла дуже бурхливо, хоча видно було, що футболісти просто пригнічені побаченим, поранення у солдатів дуже важкі», - зауважила вона.

«Спасибі динамівцям, що сказали дуже важливі слова підтримки, провідали та подякували кожному солдату за захист нас і нашої країни. Кожному з нас треба знати та розуміти, що нашому мирному життю ми зобов'язані тим, хто зараз у крижаному окопі, тим, хто прикутий до ліжка у госпіталі, тим, хто пройшов цю страшну війну, і особливо тим, хто вже ніколи не повернеться додому», - додала волонтерка.

Зокрема, до госпіталю прийшли Максим Коваль, Євген Хачеріді, Микола Морозюк, Віктор Циганков, Володимир Шепелєв і тренер Олег Лужний.

Також волонтерка поділилася фотографіями із зустрічі:

Нагадаємо, «Шахтар» заборонив дітям воїнів АТО вийти на поле у футболках «Мій тато – герой».