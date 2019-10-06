«Динамо» розгромило «Колос» у матчі з трьома пенальті та двома вилученнями (відео)



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Бєсєдін зробив дубль та заробив пенальті у матчі проти «Колоса» Фейсбук

Другий тайм поєдинку на столичній Оболоні відбувся за суттєвого накалу емоцій

«Динамо» розгромило на виїзді «Колос» у матчі 10-го туру чемпіонату України.

«Колос» (Ковалівка) – «Динамо» (Київ) – 0:4

Голи: 0:1 – Циганков (56, з пенальті). 0:2 – Бєсєдін (66). 0:3 – Бєсєдін (81). 0:4 – Вербич (90+5)

Нереалізований пенальті: Циганков (75)

«Колос»: Волинець, Мілько, Зозуля, Парамонов, Максименко, Чорноморець, Оріховський (Джамаль, 70), Ільїн, Костишин, Волков, Нехтій (Кожушко, 73). Тренер – Руслан Костишин.

«Динамо»: Бущан, Сидорчук, Миколенко (Кендзьора, 76), Кадар, Шабанов, Караваєв, Гармаш, Шепелєв, Де Пена (Вербич, 56), Бєсєдін, Циганков (Цитаїшвілі, 83). Тренер – Олексій Михайличенко.

Попередження: Ільїн (52), Оріховський (62) – Циганков (19), Шепелєв (45, 49)

Вилучення: Максименко (55) – Шепелєв (49)

Судді: Коваленко – Матяш, Скрипка, Омельченко.

6 жовтня. Київ. Стадіон "Оболонь - Арена".

Основні події матчу розгорнулися після досить спокійного першого тайму.

Спершу інтриги додало вилучення в складі киян. Шепелєв отримав друге попередження.

Та ще більше інтриги додалося, коли арбітр вилучив у господарів Максименка ніби за гру рукою, коли м’яч влучив у обличчя. Циганков реалізував пенальті, а гравці «Колоса» отримали психологічний нокдаун.

Гості згодом скористалися ігровою перевагою, коли Бєсєдін реалізував вихід сам на сам.

«Колос» попри це все ще намагався чинити спротив. Однак отримав другий пенальті. Цього разу дійсно збили Циганкова. Той сам взявся бити, але вротар відбив м’яч, а Гармаш не влучив у порожні ворота на добиванні.

Та третій гол все ж визрів. Бєсєдін розібрався в карному майданчику з м’ячем та сильно пробив з розвороту.

А наприкінці зустрічі, вже у компенсований час, арбітр призначив третій пенальті у ворота «Колоса». Цього разу за фол проти Бєсєдіна. Вербич чітко пробив у сітку – 4:0.

«Динамо» здобуло шосту перемогу в 10-ти матчах,, а футболісти «Колоса» не стримували негативних емоцій, залишаючи поле.

У наступному турі «Колос» грає 18 жовтня на виїзді проти «Шахтаря». «Динамо» 20 жовтня грає вдома проти «Олександрії».